La comédie noire du réalisateur de Marriage Story dévoile sa première bande-annonce avec Adam Driver et Greta Gerwig dans les rôles de parents dont la famille fait face à de toxiques événements.

Présenté en ouverture de la Mostra de Venise fin août et au Film Festival de New York fin septembre, White Noise est attendu de pied ferme par le monde du cinéma depuis le succès du précédent film de Noah Baumbach, Marriage Story, sorti en 2019 sur Netflix.

Le réalisateur revient trois ans plus tard avec une autre exclusivité pour le géant du streaming et une nouvelle collaboration avec Adam Driver. Inspirée du roman Bruit de fond de Don DeLillo, paru en 1985, l’histoire suit une famille confrontée à l’atmosphère toxique créée par les médias suite à un événement mystérieux.

La bande-annonce de White Noise nous présente la famille d’Adam Driver et Greta Gerwig coincée dans une voiture à cause d’un événement inconnu et dont la gravité n’est pas arrêtée. Désignant des familles par le modèle de leur voiture, les enfants tentent de caler leur comportement sur les autres. Dotées d’un humour noir, les images pointent du doigt le consumérisme des années 80 dénoncé dans le livre de Don DeLillo.

Bien que situé à la même époque que le roman, White Noise se veut un écho direct à la pandémie de COVID qui entraîna un raz-de-marée dans les supermarchés motivé par la peur, plus que par réelle possibilité de pénurie sur le papier toilette.

Aux côtés d’Adam Driver (Le Dernier Duel) et Greta Gerwig, en plein tournage de son film Barbie avec Ryan Gosling et Margot Robbie, Don Cheadle (Avengers Endgame), Raffey Cassidy (À la poursuite de demain), Sam et May Nivola, Lars Eidinger (Proxima), Andre Benjamin (Dispatches from Elsewhere) et Jodie Turner-Smith (The Power of the Dog) sont également présents dans la distribution.

Encore sans date de sortie, White Noise devrait sortir dans le courant de l’année sur Netflix, après ses diffusions dans les festivals de New York et Venise.

Emilie Bollache