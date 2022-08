Le prochain film de Noah Baumbach, sur une terrifiante et hilarante famille américaine d’aujourd’hui, avec Adam Driver, aura droit à une avant-première à New York, en attendant sa sortie en exclusivité sur Netflix dans le courant de l’année.

Adapté du roman Bruit de fond de Don DeLillo publié en 1985, White Noise suit une famille bourgeoise du Midwest américain prise dans le « bruit de fond » permanent des médias à la fin des années 80.

Sous la forme d’une satire sombre, le livre aborde le thème de la saturation médiatique, de la surconsommation, la dépendance aux médicaments, la désintégration de la famille et la violence endémique de la société américaine. Tandis que parents et enfants tentent de gérer ces conflits, chacun se demande comment faire pour être heureux dans un monde aussi instable.

L’adaptation de Noah Baumbach se focalisera sur le personnage de Jack Gladney, interprété par Adam Driver, un professeur ostentatoire spécialisé en études hitlériennes et père de quatre enfants. Sa vie confortable dans une ville universitaire de banlieue, et son mariage avec Babette (Greta Gerwig), sont bouleversés après qu’un horrible accident crée une atmosphère toxique aux proportions effrayantes.

Dans un communiqué de presse, les dirigeants du Festival de New York, qui accueillera le film en avant-première à la fin du mois de septembre, ont qualifié celui-ci d’ambitieux : « En équilibre entre comédie et horreur, [Noah] Baumbach capture l’essence du cauchemar pop-philosophique cacophonique de [Don] DeLillo sur le consumérisme sans limites, la catastrophe écologique et l’obsession américaine de la mort. Correspondant parfaitement au style percutant de DeLillo et Baumbach, White Noise est merveilleusement abrasif et impressionnant, […] parfaitement adapté à notre réalité pandémique. »

White Noise est la seconde collaboration entre Noah Baumbach et Netflix, après Marriage Story, qui avait reçu de nombreuses nominations et récompenses en 2019. Le réalisateur et scénariste américain a dernièrement co-signé le scénario de Barbie avec Ryan Gosling et Margot Robbie, réalisé par sa compagne Greta Gerwig (Les Filles du Docteur March).

De son côté, Adam Driver sera prochainement à l’affiche de Ferrari, biopic sur le fondateur de la célèbre marque de voitures italiennes, qui marque le retour de Michael Mann à la réalisation. Une première photo de l’acteur métamorphosé a d’ailleurs fuité sur Twitter le 1er août.

Netflix n’a pour l’instant publié aucune date de sortie officielle sur sa plateforme pour White Noise.

Emilie Bollache