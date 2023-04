Quatre ans après son dernier passage sur les marches cannoises, le réalisateur américain signe son retour comme invité d’honneur de la Quinzaine des Cinéastes.

Alors que le travail sur son prochain film, et qui devrait être son dernier à l’en croire, reste encore peu commenté par l’intéressé, il animera une « projection secrète » le 25 mai à l’occasion de cette section parallèle du festival.

« Ambiance rockabilly le jour de clôture… » sont les quelques informations révélées dans le communiqué de presse par le réalisateur de la Palme d’Or en 1994 pour Pulp Fiction.

Si les organisateurs du festival rappellent que « ce cinéaste hors pair et généreux est chez lui à la Quinzaine », c’est surtout la sortie de son livre qui le ramène en France. Il a fait paraître Cinéma Spéculations aux éditions Flammarion. « En 1969, en Californie, une nouvelle génération de cinéastes s’insurgeait contre le vieil Hollywood. Quentin Tarantino vient d’en livrer une passionnante analyse » poursuit le communiqué.

Un an auparavant, en 1968, la Quinzaine des Réalisateurs était créée pour faire acte de contre-programmation et encourager la diversification du panel de films proposés. Deux ruptures donc, sur lesquelles reviendra sans doute Quentin Tarantino au moment de révéler le film projeté pour la clôture de cette section parallèle.

Le réalisateur a déjà fait le voyage à Paris pour parler de son ouvrage à l’occasion d’une masterclass donnée au Grand Rex en mars dernier, et où le plus grand cinéma d’Europe avait affiché complet. L’assemblée avait pu l’écouter retracer cette période avec ses lunettes de critique et d’historien, tout en racontant ses premiers contacts personnels avec le cinéma.

Ce fut aussi là l’occasion pour lui de lâcher quelques informations sur son prochain projet, The Movie Critic. Scénario encore en phase d’ajustage, personnage principal masculin et un début de tournage qui devrait se situer à l’automne prochain. Voilà les seuls éléments qu’il avait bien voulu donner.

En attendant davantage de détails, Quentin Tarantino sera l’une des personnes les plus attendues de la Quinzaine.

Adrien Mengin