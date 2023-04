Le studio d’animation signe ici son vingt-septième film et le quatrième à être présenté au Festival de Cannes.

Ce film marque le retour de Pixar au Festival de Cannes alors qu’il en était absent depuis 2020. À l’époque, le studio avait présenté Soul, sorti plus tard sur la plateforme Disney+ sans passer par les salles de cinéma, pandémie oblige. Avant ça, Là-Haut et Vice-Versa avait aussi été présentés par le studio américain.

Pour ce retour en force, le directeur artistique de Pixar, Pete Docter, s’est félicité du travail réalisé par les équipes du réalisateur Peter Sohn (Le voyage d’Arlo). « C’est une joie et un honneur de voir Pixar de retour sur la Croisette. Réalisé par l’extraordinaire conteur Peter Sohn, Élémentaire est un film drôle, plein de vie et, très honnêtement, stupéfiant à regarder » a-t-il déclaré dans le communiqué de presse du festival.

Les deux hommes forts du projet devraient donc monter les marches le 27 mai prochain pour précéder à l’avant-première du film.

Ce nouveau long-métrage dévoilera Element City, une ville où cohabitent pacifiquement les quatre éléments grâce à une règle simple : « le feu et l’eau ne peuvent pas être en couple ». Flam, l’héroïne soucieuse de se conformer aux attentes de sa famille, et Flack, un garçon au tempérament plutôt conciliant, font connaissance dans cet environnement aux airs de ville futuriste. Leur amitié va progressivement remettre en cause les présupposés avec lesquels vit Flam concernant le monde qui l’entoure.

La relation entre les deux personnages reprend donc, comme revendiqué dans la bande-annonce, l’adage selon lequel « les contraires s’attirent ».

Le réalisateur Peter Sohn s’est exprimé sur ses intentions. « C’est un film sur l’amour, sur l’appartenance ». Il explique avoir puisé en grande partie dans les événements de sa propre vie et sur l’arrivée de sa famille à New York depuis la Corée. « Mon histoire personnelle a clairement été un point directeur par le traitement de thèmes liés au choc des cultures ».

Le film a aussi pour objectif de marquer le grand retour de Pixar dans les salles de cinéma. « Il a été créé pour que le public puisse en faire l’expérience sur grand écran » a ainsi précisé Pete Docter.

Dans la version américaine, Leah Lewis (Si tu savais…, Nancy Drew) et Mamoudou Athie (La Black Box, Archive 81) seront chargés de faire porter la voix de Flam et Flack. Pour l’adaptation française, Disney, la maison mère de Pixar, a fait appel à Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste pour faire vivre les deux personnages.

Après son avant-première mondiale à Cannes, Élémentaire sortira dans les salles françaises le 21 juin 2023.

Adrien Mengin