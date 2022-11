La bande-annonce du prochain film d’animation des studios Disney-Pixar dévoile doucement mais sûrement son univers haut en couleurs.

Après avoir donné vie aux émotions dans Vice-Versa, puis à l’âme humaine dans Soul, Pixar décline désormais ses petits personnages pour incarner les éléments.

L’intrigue de ce nouveau long-métrage se déroule dans la ville d’Element City dont les habitants représentent le feu, la terre et l’air. Nous y suivrons les aventures de Flam, une fille de feu au tempérament intrépide, et de son ami Flack, un garçon d’eau sensible et amusant, plutôt suiveur dans l’âme.

Le surtitre de l’affiche « Les opposés s’attirent » laisse déjà présager une amitié tumultueuse entre deux éléments qui peuvent mutuellement s’éteindre ou se porter à ébullition. De l’intrigue, on ne connaît pour l’instant que l’accroche énigmatique du résumé officiel : « L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent…»

C’est surtout ce monde dont la première bande-annonce donne un bref aperçu. On y découvre, dans le métro d’Element City, l’allure des habitants élémentaires qui cohabitent en harmonie. Le vent est personnifié par des hommes-nuages vaporeux qui se faufilent sans problème entre les autres usagers et s’installent, tête en bas, sur le plafond.

Des mottes de terre coiffées de diverse plantes figurent les personnages de la terre. L’eau prend quant à elle la forme d’individus bleus et liquides, parcourus de bulles et autres vaguelettes. Si le design de certains nous semblent familier, c’est parce qu’il rappelle vaguement le court-métrage Passages nuageux (Partly Cloudy) du même réalisateur, Peter Sohn (Le Voyage d’Arlo).

Ces premières images montrent déjà comment le film d’animation peut se jouer de la textures et des propriétés propres à chaque élément : l’éternuement d’un être d’eau fait pousser les cheveux d’herbe de son voisin, le maquillage coule dans la figure des personnages liquides, une maman de terre promène ses bébés dans des mots de fleurs, etc.

En quelques plans, on comprend que la symbiose et les réactions chimiques des différents éléments régissent leurs rapports sociaux et leurs personnalités, comme c’était le cas des comportements et instincts animaux dans Zootopie.

À l’instar de ce dernier, la courte bande-annonce laisse aussi deviner que l’harmonie n’est que partielle. Le seul individu de feu que l’on y croise est Flam, dont le corps-torche est soigneusement dissimulé par un blouson ignifugé. Pour se protéger de ceux qui pourraient l’éteindre ou pour ne pas les brûler ? En tous les cas, les êtres de feu, par leur nature fragile et dévastatrice, semblent vivre à part dans la société d’Element City.

Élémentaire sortira en salle le 21 juin 2023. D’ici là, l’intrigue et les personnages devraient se dévoiler encore…

Aésane Geeraert