Le célèbre film des années 80 se refait une jeunesse dans la nouvelle série de Paramount+ dont les premières images ont été dévoilées.

Alors qu’une vague de remakes et sequels déferle sur Hollywood, c’est au tour du thriller amoureux d’Adrian Lyne (L’échelle de Jacob, Lolita) d’être adapté en série. Sorti en 1987, le film Liaison Fatale raconte l’aventure passagère d’un avocat et père de famille new-yorkais avec une jeune éditrice. Aventure dont découle une cascade de drames passionnels.

Selon The Playlist, Michael Douglas et Glenn Close, qui jouaient les protagonistes du film original, cèdent la place à Joshua Jackson dans le rôle de Dan Gallagher et Lizzy Caplan dans celui d’Alex Forrest.

Alexandra Cunningham (Desperate Housewives, Dirty John) est à la fois scénariste, showrunner et productrice exécutrice.

Cette toute nouvelle série réimagine en profondeur Liaison Fatale, pierre angulaire de la culture des années 80, à travers le prisme des privilèges sociaux, des troubles de la personnalité, des dynamiques familiales, et du meurtre bien sûr.

L’intrigue prend place de nos jours, quinze ans après le meurtre d’Alexandra Forrest, quand Daniel Gallagher sort de prison. Il tente de reprendre contact avec sa famille et de prouver son innocence. En parallèle, en 2008, Dan rencontre pour la première fois Alex : après une brève liaison, le monde de l’avocat bascule sous les menaces de la jeune femme, prête à détruire tout ce qu’il a bâti avec sa femme Beth (incarnée par Amanda Peet).

Le casting comptera également Toby Huss dans le rôle de Mike Gerard, Brian Goodman dans celui d’Arthur Tomlinson, Alyssa Jirrels en Ellen Gallagher et Reno Wilson dans la peau du détective Earl Brooker.

Paramount+ a récemment révélé la première bande-annonce de la série, ainsi qu’une première affiche. La vidéo présente Dan à deux âges différents : hirsute et éprouvé au sortir de prison, séducteur autrefois. Ces premières images laissent deviner les étapes d’une liaison fugace avec Alex : une passion aussi soudaine que la pluie, une chambre d’hôtel, un quiproquo.

Alors que Dan souhaite une histoire sans lendemain, Alex parasite peu à peu tous les aspects de sa vie : elle s’introduit à son domicile, à son bureau. On découvre alors l’épouse brisée, en pleurs ; Dan écrasé par le cadrage en plongée en allant au travail ; un corps qui lutte sous l’eau sans pouvoir regagner la surface : une menace permanente qui pèse sur le quotidien de l’avocat à la vie bien rangée. Une seule motivation habite la jeune femme, comme elle le répète en début et en fin de bande-annonce : ne pas se laisser ignorer.

Les épisodes sortiront entre le 30 avril et le 28 mai en Amérique du Nord.

Aésane Geeraert