La série criminelle de Taylor Sheridan et Terence Winter, avec Sylvester Stallone en parrain de la mafia, dévoile sa première bande-annonce explosive.

Le scénariste et réalisateur Taylor Sheridan n’en finit plus de multiplier les projets, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Après les scripts de Sicario, de Comancheria et dernièrement la création de la série Yellowstone, il revient au petit écran avec Tulsa King.

Plutôt habitué au western et au thriller, Sheridan se plonge cette fois-ci dans le monde impitoyable de la pègre. Tusla King suivra Dwight Manfredi, dit « le Général », un ancien parrain de la mafia new-yorkaise fraîchement sorti de prison. Chassé de son ancien fief par un rival, Manfredi part pour Tusla en Oklahoma, où, entouré de nouveaux acolytes, il va tenter de refonder un empire criminel.

Si Sheridan est crédité comme créateur de la série, il n’est pas le seul nom connu associé à Tulsa King. En effet, Terence Winter, producteur et scénariste sur Les Sopranos mais aussi sur deux autres créations HBO (Boardwalk Empire et Vinyl), agit également en tant que producteur.

Mais au-delà des carrières riches de Sheridan et Winter, la principale attraction de la série devrait surtout être la présence de Sylvester Stallone dans le rôle de Manfredi. L’acteur campe ici son premier rôle principal dans une série télé, après de courtes apparitions dans des séries comme This Is Us.

Stallone s’éloigne des personnages de justicier ou d’hommes moraux, pour passer de l’autre côté de la loi en incarnant un criminel, chose qu’il avait faite jusqu’ici seulement dans la comédie (comme dans La course à la mort de l’an 2000 ou dans L’embrouille est dans le sac).

La bande-annonce récemment dévoilée laisse entrevoir la star de Rocky et Rambo, très à l’aise dans la peau d’un gangster vieillissant, mais toujours aussi dangereux. Si Tulsa King devrait être riche en scènes d’action explosives, l’humour y semble aussi bien présent, à la fois grâce à un héros très en verve, mais aussi via une galerie de personnages hauts en couleur.

Le casting sera aussi composé de Garrett Hedlund (Inside Llewyn Davis, Triple frontière), Domenick Lombardozzi (Le Pont des Espions, The Irishman) et Martin Starr (Spider-Man : No Way Home) qui avait déjà récemment partagé l’affiche avec Stallone dans Le Samaritain.

Tulsa King, qui devrait être l’une des principales séries exclusives de Paramount+, sera diffusée le 13 novembre 2022. L’arrivée de la plateforme étant prévue pour le 1er décembre 2022 en France, on peut donc supposer que la série pourrait être diffusée chez nous d’ici la fin de l’année.

Timothée Giret