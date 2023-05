Habitué des collaborations avec les icônes de l’horreur, Dead by Daylight offre cette fois la possibilité de jouer dans la peau du célèbre acteur en tant que survivant.

Nouvelle très belle opération pour Behaviour Interactive, le studio développeur du jeu, et grande première pour Nicolas Cage. Même si l’acteur n’est plus à présenter, il s’agit là de sa première participation à un jeu vidéo.

Le comédien apparaît au format des personnages dans un court trailer qui reste très mystérieux. « Il n’y a rien de plus puissant que l’imagination. Il est possible de façonner entièrement la réalité, et de transformer tout ce que vous pensiez connaître. »

Pour rappel, Dead by Daylight fait s’affronter un tueur et quatre survivants dans un univers mystérieux, le Brouillard, régi par une force appelée l’Entité.

Les développeurs ont annoncé quelques précisions sur l’aspect narratif du personnage et son introduction dans le jeu. « Après de nombreuses récompenses et plus d’une centaine de films tournés à travers le monde, Nicolas Cage avait tout fait, tout vu… c’est du moins ce qu’il pensait.

Alors qu’il se trouve en plein tournage dans ce qui est le rôle de sa vie, sa performance invoque l’Entité, un être malveillant au pouvoir incompréhensible. L’acteur se retrouve dès lors dans le Brouillard, forcé de survivre face à des tueurs terrifiants et bien plus mortels que la plus cinglante des critiques de cinéma ».

Il faudra attendre le 5 juillet pour en savoir davantage sur les compétences que possédera Nicolas Cage dans le jeu.

Pour Behaviour Interactive, la signature de l’un des acteurs les plus complets d’Hollywood s’inscrit dans une double dynamique. Le studio a pour habitude d’utiliser des personnages issus des films d’horreur tels que Freddy Krueger (Freddy – Les griffes de la nuit), Ghostface (la saga Scream) ou Leatherface (Massacre à la tronçonneuse). Cette fois, il ne s’agit pas d’un tueur mais bien d’un survivant, et ce n’est pas un personnage de film mais bien une célébrité.

Faire signer Nicolas Cage est aussi un bon moyen d’amorcer une transition vers le cinéma. Le studio a en effet décidé que sa franchise Dead by Daylight serait adaptée en film. En mars dernier, une collaboration a été annoncée avec les célèbres studios Blumhouse et Atomic Monster, tous deux spécialistes du film d’horreur.

Bien que voir Nicolas Cage dans un jeu vidéo soit une première, l’acteur n’est pas inconnu des films d’horreur. Entre The Wicker Man et Mandy, il a connu des destins plus ou moins bien reçus par la critique. Il sera cette année à l’affiche de la comédie d’épouvante Renfield prévue le 31 mai en salle.

2023 reste tout de même l’année des grandes premières pour celui dont les films ont généré plus de six milliards de dollars au box-office depuis le début de sa carrière.

Il vient d’être annoncé pour le rôle principal dans The Surfer, un thriller entre gangs sur les plages australiennes. Jamais auparavant il n’avait surfé devant la caméra, pas plus qu’il n’avait joué dans un western, ce qu’il vient de réaliser avec The Old Way, disponible en VOD depuis le 13 avril dernier. The Surfer est présenté en ce moment au Marché du film à Cannes.

Adrien Mengin