L’acteur américain y incarnera Robert I. White, président de la Kent State University au moment des faits.

Alec Baldwin rejoint le casting du futur film, Kent State, mis sur le Marché du Film de Cannes par Strive Global Media. L’intrigue redonne vie aux événements aussi violents que tragiques survenus le 4 mai 1970 à la Kent State University, dans l’Ohio, lorsque quatre étudiants ont été abattus par balle par la Garde nationale au cours d’une manifestation étudiante contre la Guerre du Vietnam.

Le mouvement de protestation faisait suite à l’annonce du 30 avril du président Nixon, prévoyant l’intervention de l’armée américaine au Cambodge. Les étudiants de la Kent State University manifestaient de façon pacifique lorsque les forces de l’ordre ont ouvert le feu et tiré 67 coups. En plus des quatre morts, la fusillade a fait sept blessés, dont l’un est demeuré paralysé à vie.

La tragédie a déjà été abordée dans un téléfilm américain de James Goldson en 1981. Derf Backderf, auteur et dessinateur américain connu entre autres pour Mon ami Dahmer, adapté au cinéma par Marc Meyers (2017), a également retracé les événements dans une bande dessinée en 2020, Kent State. Quatre morts dans l’Ohio.

Ce nouveau projet autour du drame, attendu pour 2023, est actuellement en préproduction. Il s’agit du premier long-métrage réalisé par Karen Slade, qui en est également la scénariste.

Kent State devrait aborder les événements du 4 mai 1970 du point de vue de l’acteur Will McCormack, à deux périodes distinctes de sa vie. Le film ne cherche pas seulement à montrer ce qui est arrivé, mais explore également les raisons pour lesquelles ce type de drame continue de survenir.

Le film est produit par Kristen Moser de Autumn Moor Productions et a pour producteurs exécutifs Tom Ortenberg, Kevin Beer, Ivan Williams et Michael Walsh. Selon The Hollywood Reporter, l’accord a été négocié par Miriam Elchanan, présidente des ventes et des acquisitions chez Strive Global Media, et Lynn Mooney, présidente d’Onna Media.

« La fusillade de Kent State a été un sombre pivot de notre histoire nationale, affirme Tom Ortenberg. C’est une histoire qui doit être racontée et qui, pour une raison surprenante, ne l’a jamais été au cinéma. Nous sommes impatients de la porter sur grand écran afin d’éduquer, mais aussi d’inspirer toutes les générations. »

Alec Baldwin vient tout juste de terminer le tournage du western d’action Rust, près de 18 mois après la mort par balle de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, sur le plateau. Il y incarne le dénommé Harland Rust, un infâme hors-la-loi qui sort de sa cachette pour empêcher son petit-fils de 13 ans d’être pendu pour meurtre. Le film – dont le tournage a repris en avril sous la production du veuf de Halyna Hutchins – est à présent vendu par Goodfellas au Marché du Film de Cannes.

Aésane Geeraert