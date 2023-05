L’acteur engagé interprètera un ingénieur du son qui voit malgré lui débuter la guerre sous ses yeux.

Bien que Sean Penn, deux fois oscarisés, soit de la partie, l’intuition artistique à l’origine du projet fait la part belle à la faune du pays.

Comme l’indique le titre, War Through the Eyes of Animals, il s’agit de raconter les événements depuis le 24 février 2022, date de l’invasion russe en Ukraine, à travers le regard de différents animaux.

Le film est divisé en neuf chapitres, chacun sous la houlette d’un réalisateur différent. Sean Penn apparaîtra dans le dernier, dirigé par l’Ukrainien Myroslav Slaboshpytskiy, connu pour son film The Tribe sorti en 2014.

« Toutes les histoires présentes dans notre anthologie sont basées sur des événements réels » explique l’un des producteurs du film. Oleg Kokhan, producteurs, s’est déjà attardé sur les raisons qui l’ont poussé à entreprendre ce projet. « Les animaux sauvés par les Ukrainiens quotidiennement sont devenus un symbole d’amour et de bienveillance, en nous aidant à préserver notre humanité et nous rappelant à quel point toute forme de vie est importante pour le futur ».

Pour Sean Penn, ce nouveau rôle s’inscrit dans un combat militant en faveur du peuple ukrainien depuis le début de la guerre. Il s’était déjà rendu dans le pays afin de réaliser un documentaire sous la bannière de Vice Studios juste après le déclenchement de l’invasion. Superpower, un film qui retrace l’action du président ukrainien Zelensky, a été présenté cette année au Festival du Film de Berlin.

« Il était avec nous durant l’attaque du 24 février et explore en profondeur la guerre et l’Ukraine dans son documentaire. Son soutien n’a pas de prix et ne peut pas être sous-estimé » reconnaît le réalisateur qui sera en charge de le diriger sur le neuvième chapitre.

En plus de l’acteur de Mystic River et de Milk, l’anthologie est marquée par une forte dimension internationale avec la volonté de faire travailler des réalisateurs non-ukrainiens. « C’est important pour nous qu’il n’y ait pas seulement des Ukrainiens, mais aussi des réalisateurs étrangers qui puissent prendre part au projet. Après tout, nous parlons de la guerre comme catastrophe humanitaire qui détruit toute forme de vie autour de nous et en nous-mêmes » explique Oleg Kokhan.

Selon Cineuropa, trois chapitres ont déjà été réalisés. Les personnages principaux des deux premiers seraient un lapin (Rabbit or There and There) et un animal prédateur non révélé (Son). Le troisième, intitulé The Cow in the Fog, raconte l’histoire de bovins dans plusieurs villages ukrainiens.

Le film complet est produit par SOTA Cinema Group et Kleos Art, deux groupes de production ukrainiens. Le tournage du chapitre où apparaîtra Sean Penn est prévu pour l’été 2023 et se déroulera entre l’Ukraine et Los Angeles.

Adrien Mengin