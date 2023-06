Le légendaire illustrateur de Spider-Man et de Daredevil est décédé le 12 juin à l’âge de 93 ans.

L’un des artistes majeurs de Marvel s’en est allé. Le dessinateur (et scénariste souvent non crédité) John Romita Sr. s’est éteint le 12 juin à 93 ans, laissant derrière lui des personnages iconiques et un héritage visuel encore prégnant.

Il aurait pourtant pu passer à côté de cette formidable carrière, puisque au sortir d’études artistiques, il se lance d’abord dans le dessin publicitaire. Il devient alors illustrateur de bandes dessinées romantiques pour le compte de DC comics. Lorsque l’éditeur abandonne ce genre, il pense à abandonner la BD pour se consacrer uniquement à la pub.

C’est finalement Marvel, avec l’indéboulonnable Stan Lee, qui lui propose de revenir au comic book en 1966, lui confiant les personnages de Daredevil et surtout de Spider-Man. Prenant ainsi la relève de Steve Ditko, l’un des piliers de l’éditeur et cocréateur de Spider-Man et Docteur Strange, John Romita Sr. apporte sa patte aux histoires sur lesquelles il œuvre. Il ajoute de la romance aux aventures de Peter Parker en créant le personnage de Mary Jane Watson.

Mais loin de se cantonner à cette facette romantique, l’artiste est également à l’origine de certains des adversaires les plus emblématiques de Daredevil. C’est sous son crayon qu’est né Wilson Fisk, alias le Caïd, parrain de la pègre new-yorkaise et Némésis historique de l’homme sans peur. Romita Sr. est également cocréateur du Tireur, l’autre adversaire le plus fameux et le plus redoutable du super-héros aveugle, capable de transformer n’importe quel objet en arme mortelle.

À partir de 1972, il devient le directeur artistique officieux de la maison des idées. S’il remplit bel et bien cette tâche et donne l’orientation de la ligne esthétique de Marvel, c’est Stan Lee, coutumier du fait, qui s’en attribuera les mérites… et le salaire !

Si ses crédits de scénaristes ne lui ont pas toujours été accordés (ici aussi le plus souvent au profit de Stan Lee), John Romita Sr. a pourtant fait bien plus que simplement dessiner des personnages. Cocréateur de Wolverine, il est par exemple celui qui a eu l’idée de doter le mutant de griffes rétractables, sans nul doute sa caractéristique la plus emblématique. À ce palmarès créatif, on peut également ajouter deux des héros les plus sombres de la maison des idées, Luke Cage et surtout le Punisher.

Après avoir quitté Marvel en 1996 pour une supposée retraite, John Romita Sr. continue pourtant de dessiner des aventures de Spider-Man, mais aussi de Superman pour le compte de DC comics.

Si cet héritage semble déjà massif, il laisse plus que ses récits et ses personnages, puisque son propre fils, John Romita Jr., a depuis repris le flambeau du dessin. Digne successeur de son père, ce dernier est depuis de nombreuses années un nom important du monde du comic book. Il a œuvré sur des personnages qui ont fait la gloire de son père (Spider-Man et Daredevil) et d’autres icônes de Marvel (Captain America ou Iron Man), mais s’est aussi distingué en assurant les dessins du triptyque Kick-Ass de Mark Millar.

Une belle manière de perpétuer symboliquement l’héritage d’un génie discret sans qui l’univers du comic books (mais également du cinéma via le MCU) n’aurait pas été le même.

Timothée Giret