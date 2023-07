L’œuvre de cette icône sacrée de la littérature, arrivée en France en 1975 de Tchécoslovaquie, lui aura valu l’exil mais aussi d’être reconnue comme majeure et adaptée au cinéma.

Avec sa disparition, l’Europe perd « l’un des plus grands (écrivains) du XXème siècle » a souligné Florence Noiville, journaliste pour Le Monde et auteure du livre Milan Kundera. Ecrire, quelle drôle d’idée !, sur site le site de Franceinfo.

Ses romans demeurent indissociables de ses expériences avec le régime communiste comme de celle d’immigré alors même qu’il resta très discret sur sa vie face aux médias durant la majorité de sa carrière. En témoigne l’absence de frise biographique dans ses éditions de la Pléiade ; une exception qui prévaut dans la collection.

Son premier succès intervient en 1967 alors qu’il est âgé de trente-huit ans, avec le roman La Plaisanterie, qu’il écrit dans une période où la liberté d’expression est relativement plus tolérante en Tchécoslovaquie. À la même époque, il constitue Risibles Amours, un recueil de nouvelles, souvent considéré comme le lancement des grandes thématiques qui jalonnent son œuvre.

À ce stade de sa vie, ses liens avec le cinéma sont importants. Milan Kundera enseigne à l’Académie du cinéma de Prague jusqu’en 1970 après y avoir étudié aux début des années 1950. Certains de ses romans font également l’objet d’adaptions tchèques, comme La Plaisanterie (1968). Le film remporte un succès critique au Festival de San Sebastian.

Mais s’il semble avoir trouvé sa voie artistique, comme il le confie des années plus tard – « j’ai eu la certitude de m’être trouvé. Je suis devenu prosateur, romancier, et je ne suis rien d’autre »-, il est rattrapé par les événements politiques de son temps.

Alors qu’il est favorable au communisme dans sa jeunesse, le Printemps de Prague, marqué par l’invasion des troupes soviétiques en 1968 et le retour de la censure, est rejeté par l’écrivain. S’en suivent plusieurs années troubles où il se voit interdire d’enseigner et retirer sa carte de membre du parti communiste, jusqu’à ce que lui soit enlevée sa nationalité en 1979.

Dès lors, ses écrits explorent le régime communiste et son passé personnel à travers des thèmes comme l’oubli. C’est en France, après avoir obtenu la nationalité en 1981, qu’il écrit son roman le plus connu, L’Insoutenable Légèreté de l’Être (1984). Ce dernier fait l’objet d’une adaptation au cinéma du même nom en 1988 par le réalisateur américain Philip Kaufman, avec au casting Daniel Day-Lewis et Juliette Binoche. Le film sera nommé plusieurs fois aux Oscars, notamment pour le meilleur scénario adapté.

Cette adaptation cinématographique restera la plus connue de toutes. Malgré les liens intellectuels qui le rapprochent du cinéma, Milan Kundera restera relativement distant vis-à-vis des adaptations. Dans son livre Le Scénario de Prague, Natalia Borodin, une ancienne étudiante de l’écrivain, raconte qu’à travers son cours sur l’écriture du scénario, Milan Kundera incitait davantage à la littérature qu’au cinéma.

La fin de sa carrière est marquée par de nouveaux succès de librairie et ses premiers romans en français, tels que La Lenteur (1995) ou encore L’Identité (1998). Tout au long de sa vie d’écrivain, il a pu compter sur le soutien d’intellectuels et artistes français. Il a notamment reçu le Grand Prix de littérature de l’Académie française.

S’il est né en Tchécoslovaquie dans une famille à la sensibilité artistique -son père est pianiste-, il passe la majorité de sa vie en France jusqu’à son décès le 11 Juillet 2023. En 2019, la nationalité tchèque lui est rendue, quarante ans après.

De nombreux hommages sont venus de République tchèque. « Milan Kundera était un écrivain qui a touché de nombreuses générations sur tous les continents et atteint la renommée mondiale », a déclaré notamment le Premier ministre tchèque.

Un documentaire tchèque, diffusé sur Arte cette année et disponible sur la plateforme de la chaîne, lui a été consacré, Odyssée des illusions trahies.

Adrien Mengin