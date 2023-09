Tom Hanks racontera l’histoire des Moonwalkers, ceux qui ont marché sur la Lune, dans une exposition à l’espace d’art immersif au Lightroom à Londres.

Tom Hanks, deux fois oscarisé en tant que meilleur acteur pour ses rôles dans Philadelphia et Forrest Gump, est passionné depuis toujours par la conquête de la Lune. Il a treize ans lorsque le premier homme et astronaute, Neil Armstrong, marche sur la Lune le 20 juillet 1969.

Depuis cette date, il ressent une fascination qui n’a cessé de l’habiter. En témoigne son rôle du commandant Jim Lowell dans Apollo 13 de Ron Howard en 1995. Trois ans plus tard, il produit une mini-série De la Terre à la Lune pour HBO (série primée aux Emmy Awards) et coécrit le documentaire Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D en 2005. Tom Hanks est par ailleurs membre de la National Space Society, association à but non lucratif soutenant l’exploration spatiale.

«Ayant grandi alors que l’humanité se rendait pour la première fois sur la Lune, j’ai été fasciné par les missions Apollo et je rêvais de faire les voyages avec les astronautes. », se remémore-t-il « J’ai travaillé sur plusieurs projets qui tentaient de donner vie à l’ampleur époustouflante de la visite sur la Lune et au drame tranchant de chaque voyage, de chaque chapitre d’Apollo. »

Ce projet d’exposition lui donne, une fois de plus, l’opportunité de partager sa passion avec le grand public. Il sera le narrateur de l’histoire de la conquête lunaire selon sa propre sensibilité, transcendée par le talent de l’auteur Christopher Riley, doublement nommé aux BAFTA, et la technologie immersive de l’équipe de 59 Productions.

Celle-ci utilise des outils comme la réalité augmentée ou encore la projection mapping, qui consiste à projeter sur des vrais objets, tels que des murs ou des façades d’immeubles, des images ou séquences vidéo en 3D pour fournir une expérience visuelle inédite combinée souvent à des effets sonores. On peut ainsi imaginer se promener dans une « capsule spatiale » en microgravité et voir les objets flotter autour de soi ou encore voir l’atterrissage de la capsule sur la Lune par le hublot depuis l’intérieur.

Afin d’accentuer le caractère authentique de cette exposition, des images originales de la NASA seront utilisées, ainsi que des photos des missions Apollo, tirées du livre Apollo Remastered d’Andy Saunders, grand restaurateur d’images numériques. Ce dernier assure les missions de producteur consultant dans ce projet inédit.

Il y aura bien évidemment des interviews des astronautes du programme Artémis. Ils partageront leurs impressions et leur motivation pour cette mission historique qui permet à l’Homme de poser le pied sur ce satellite de la Terre environ cinquante années après Apollo 17 en 1972.

« Les capacités de production extraordinaires et uniques de Lightroom me permettent, aux côtés de Christopher Riley, de raconter ce que nous pensons être l’histoire la plus viscérale et passionnante à ce jour des voyages de l’humanité au-delà de notre Terre », explique Tom Hanks « tout en donnant un aperçu unique de la prochaine fois où les êtres humains marcheront sur la Lune : les missions Artemis. »

La fascination pour l’aventure spatiale de l’acteur hollywoodien de 67 ans permettra ainsi aux visiteurs chanceux de (re)découvrir l’histoire spatiale, avec une logistique humaine et technologique brillante.

L’exposition se déroulera du 6 décembre 2023 au 21 avril 2024 au Lightroom près de la gare de King’s Cross à Londres.

Jeanne Périé