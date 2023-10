Après la réalisation de quelques comédies peu connues, l’humoriste américain se lance dans l’adaptation de la biographie King : A Life de Jonathan Eig, le tout produit par Steven Spielberg.

C’est un choix surprenant pour le réalisateur de ce projet d’adaptation de la vie du célèbre militant des droits civiques Martin Luther King Jr., figure de la cause afro-américaine assassinée en 1968.

Chris Rock est au départ un humoriste qui n’a pour filmographie que quelques comédies, et surtout des prestations vocales (les voix d’Osmosis Jones et de Marty, le zèbre de Madagascar c’est lui).

Un peu moins connu outre-Atlantique, si ce n’est pour la claque qu’il reçoit en direct de Will Smith lors de la 94e cérémonie des Oscars, le comédien spécialisé dans l’humour s’est récemment essayé à un cinéma plus « sérieux » avec la production et le premier rôle du film d’horreur Spirale de Darren Lynn Bousman (2021), neuvième volet de la saga initiée par Saw.

Néanmoins, c’est pourtant lui qui a été désigné pour réaliser l’adaptation de la très réputée biographie du pasteur-militant par le journaliste Jonathan Eig.

Un projet qui tient sans doute à cœur l’humoriste afro-américain qui approche la soixantaine et dont on ne sait pas s’il tiendra lui-même le rôle-titre. Car ce fut le cas pour ses réalisations précédentes, telles que les comédies Président par Accident (2002), Je crois que j’aime ma Femme (2007), coécrite avec Louis C.K., et Top Five (2014).

En revanche, dans ses projets, il est à la distribution de Rustin de George C. Wolfe, prévu pour 2023 et produit par le couple Obama. Le récit se concentre sur un proche collaborateur de MLK, le militant afro-américain homosexuel Bayard Rustin, organisateur de la marche sur Washington de 1963. Il y joue un autre militant du même groupe, Roy Wilkins.

On sait encore peu de chose sur ce projet de biopsie sous la bannière de Universal, si ce n’est que Steven Spielberg en sera producteur exécutif à travers sa société Amblin.

Peut-être un candidat sérieux pour les prochains Oscars qui mettent en avant ces histoires vraies, à l’instar de Selma d’Ana duVernay (2014) dans lequel Martin Luther King était interprété par le Britannique David Oyelowo.

Entre ce biopic prévu pour 2024, son rôle dans Spirale et sa voix dans le récent film de La Pat Patrouille, Chris Rock compte bien développer son éclectisme.

Arthur Castille