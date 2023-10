Synopsis : Dorothy Arzner commence sa carrière dans les années 20, avant l’arrivée du parlant. Sa filmographie est nourrie de personnages féminins marquants, des héroïnes atypiques et modernes, prêtes à tout pour échapper à leur prédestination. Ses films sont souvent des manifestes contre le mariage et la domination sexuelle des hommes.

♥♥♥♥ ♥

Parce qu’on n’arrêtera plus jamais de sortir de l’ombre les femmes qui ont fait l’Histoire, Dorothy Arzner fait partie de ces pionnières du cinéma, telle Alice Guy, dont on n’entend jamais parler. Clara et Julia Kuperberg, alias les sœurs d’Hollywood, spécialisées dans l’âge d’or du cinéma américain, dressent le portrait de nombreuses figures légendaires du septième art. Elles se focalisent cette fois sur cette réalisatrice en avance sur son temps, pour son homosexualité assumée et sa manière de représenter les femmes dans ses films. Au travers d’images d’archives, de témoignages et d’extraits de films, Dorothy Arzner – Une pionnière à Hollywood met en lumière une femme ambitieuse qui n’hésite pas à aller au-delà des conventions pour atteindre ses objectifs dans une industrie où tout est régi par des hommes. On y apprend que Dorothy Arzner a fait ses premiers pas à la Paramount Pictures, d’abord en rédigeant des scénarios puis en tant que monteuse. Dans les années vingt, le cinéma, industrie naissante, n’est pas encore une activité professionnelle extrêmement valorisante et les femmes y sont donc souvent embauchées. Pour être monteur, il fallait être habile de ses mains, qualité attribuée aux femmes pour leur aptitude à exercer des activités manuelles comme la couture. Via trois intervenants, Tony Maietta, historien du cinéma, Shelley Stamp, professeure de cinéma, et Francis Ford Coppola lui-même, ancien élève de la réalisatrice, le documentaire retrace la vie de la cinéaste depuis son enfance jusqu’à la fin de sa carrière à Hollywood. Après une année brillante et très prolifique en tant que monteuse, Doroty Arzner décide de quitter la Paramount et se lance dans la réalisation. C’est alors la seule femme à passer derrière la caméra dans le Hollywood des années vingt, réalisant seize films dont Dance, Girl, Dance, devenu le plus connu de sa filmographie.

On (re)découvre ici l’importance de la place que cette réalisatrice occupe dans l’histoire du cinéma. Elle devient une figure inspirante et moderne qui force le respect. Les extraits de ses films choisis illustrent un féminisme avant-gardiste, une volonté de faire valoir une communauté féminine en voie d’émancipation. Bien que les codes du cinéma de cette époque soient strictes et nécessitent presque toujours une finalité heureuse entre un homme et une femme, Dorothy Arzner intègre dans ses films des personnages féminins indépendants, célibataires, qui mettent en avant leurs désirs ou exercent des métiers masculins. À travers ses personnages, elle ose s’opposer au point de vue masculin sur les femmes. Un extrait du monologue de Maureen O’Hara dans Dance Girl, Dance, illustre parfaitement ce propos. Sur scène, la ballerine prononce avec audace un discours féministe contre un public d’hommes venus voir des danseuses en petites tenues.

Le nom de Dorothy Arzner doit aussi être retenu pour son ingéniosité qui a valu l’invention du micro-perche. Le cinéma parlant venait tout juste de faire son apparition et se confrontait déjà à quelques problématiques. C’est en cherchant à mettre à l’aise son actrice Clara Bow, qu’elle a tout simplement positionné un micro au bout d’une canne à pêche, lui permettant ainsi de se mouvoir à sa guise sur le plateau, tout en restant audible. Si la forme du documentaire reste toujours un peu conventionnelle, les sœurs Kuperberg mettent la priorité sur la volonté d’informer avant tout le monde de l’existence d’un personnage fondamental dans le paysage cinématographique. Portrait d’une personnalité féminine talentueuse et engagée, Dorothy Arzner – Une pionnière à Hollywood, trouve toute son importance dans les combats féministes d’hier et d’aujourd’hui.

Eugénie Le Quillec