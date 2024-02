Abel Ferrara, réalisateur de Bad Lieutenant et de The King of New York, prépare une histoire de gangsters moderne située en Italie, avec Asia Argento et Willem Dafoe dans les rôles principaux.

Abel Ferrara est un habitué du genre gangster. Certains de ses films les plus connus se situent dans le monde de la pègre ou abordent la thématique de la corruption dans la police. Le réalisateur s’apprête à revenir à ses premières amours dans son prochain film : American Nails.

Bien que contenant American dans le titre, le film devrait se passer au moins en partie en Italie. Le pitch de l’œuvre, cryptique et sous fond de mythologie nous promet : « l’ascension et la chute d’une sorte de Phèdre moderne, au sein d’un récit de gangstérisme, empreint de violence primitive, de pouvoir et de vengeance. Cette relecture du chef-d’œuvre d’Euripide où tous les coups sont permis oppose Asia Argento aux vestiges masculins du pouvoir et de l’impunité, à l’ombre de l’Empire romain, dans l’Italie contemporaine. »

Comme nous l’indique le peu que l’on sait du film, Phèdre est une tragédie du poète grec Euripide, reprise par Jean Racine dans nos contrées. La pièce relate la vengeance d’Aphrodite sur Hippolyte car celle-ci voue un culte à la déesse Artémis. C’est par Phèdre, belle-mère de la jeune fille, que ces desseins vont prendre forme.

Le casting compte déjà Asia Argento, fille de Dario, maître du giallo, et Willem Dafoe, à l’affiche de Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos, en lice pour les Oscars le mois prochain et qui vient de remporter cinq BAFTA.

Les deux acteurs sont des habitués du réalisateur, ayant déjà tourné ensemble dans deux de ses films, New Rose Hotel (1998) et Go Go Tales (2007). Argento a aussi été à l’affiche de Padre Pio (2022).

American Nails marque quant à lui la huitième collaboration entre Willem Dafoe et Abel Ferrara, démarrée en 1998, et comptant des œuvres récentes telles que le biopic Pasolini (2014), Tommaso (2019) ou encore Siberia (2020). Une équipe qui semble fonctionner à merveille. De quoi être curieux de découvrir leur travail dans l’un des genres favoris du metteur en scène.

Ce dernier se trouve actuellement à Berlin pour la promotion de son documentaire Turn in the Wound, mêlant images de la guerre en Ukraine et performance artistique de Patti Smith. Ferrara continue donc d’enchaîner les projets puisque la production d’American Nails, qu’il a scénarisé en compagnie de Rossella De Venuto, devrait démarrer en Italie cet été.

Florian Boulland