Une nouvelle bande annonce sombre et singulière de Siberia, sixième collaboration entre Willem Dafoe et Abel Ferrara, a été mise en ligne.

Après une première projection en compétition officielle à la Berlinale 2020, le nouveau film d’Abel Ferrara (Bad Lieutenant, Alive In France, Pasolini) se dévoile dans une nouvelle bande-annonce publiée par ScreenRant. Siberia met en scène Willem Dafoe, acteur fétiche du réalisateur américain, dans un voyage effréné à travers le monde, à la recherche de ses souvenirs.

Après avoir campé les personnages de Pasolini, l’idole de Ferrara, et de Tommaso, véritable analogie de Ferrara lui-même, Willem Dafoe incarne cette fois Clint, un barman qui a tout plaqué pour aller exercer en Sibérie. Dans cet univers où presque personne ne parle sa langue, il va s’engager dans un voyage initiatique gigantesque, jusqu’à une grotte où, face à des hallucinations le ramenant à son passé familial, il va devoir trouver un sens à sa vie.

Jamais réticent à l’idée de marquer la rétine du spectateur à grands coups de visuels très crus, Ferrara reste fidèle à son côté viscéral avec des expérimentations visuelles et sonores qui annoncent un film à vivre pleinement, à toute vitesse, sans chercher à l’anticiper. À mesure que Clint s’enfonce dans le froid sibérien, on s’enfonce avec lui dans les méandres de son esprit tourmenté par les souvenirs, à deux doigts de sombrer dans la folie pure.

Abel Ferrara semble toutefois avoir préféré, le temps de ce film, un style plus contemplatif et ésotérique à son habituelle provocation. Dans cette bande-annonce au rythme prenant, le désert succède aux plaines enneigées, brouillant la frontière entre la réalité et les hallucinations de Clint.

Dans le descriptif du Kickstarter qui devait initialement financer le film, Ferrara se réclamait des écrits de Jack London, ainsi que du Livre Rouge de Carl Jung, manuscrit précurseur dans l’interprétation psychologique des rêves et des cauchemars.

Un film qui promet donc un grand voyage dans lequel Dafoe sera accompagné par Dounia Sichov, qui incarnera son épouse, ainsi que Simon McBurney, mais aussi la femme et la fille du réalisateur, Cristina Chiriac et Anna Ferrara, qui avaient déjà tourné aux côtés de Willem Dafoe dans Tommaso.

Pour le scénario, Abel Ferrara sollicite à nouveau Chris Zois après Welcome To New York, Chelsea Hotel, ou encore New Rose Hotel.

Annoncé pour le 18 juin 2021 dans toutes les salles américaines, Siberia n’a pas encore de date de sortie confirmée pour la France.

Théotime Roux