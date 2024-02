Michael Fassbender est actuellement en discussion pour rejoindre The Department, la série d’espionnage réalisée par George Clooney et basée sur le show français Le Bureau des Légendes.

L’actualité de Michael Fassbender est animée. Après l’annonce de sa participation au thriller Black Bag de Steven Soderbergh, l’acteur reste dans le monde des espions, puisqu’il devrait rejoindre The Department. Cette série d’espionnage sera produite et réalisée par George Clooney et s’inspirera du succès français, Le Bureau des Légendes, créé par Eric Rochant et diffusé sur Canal+ entre 2015 et 2020.

Le show original raconte l’histoire de plusieurs agents de la DGSE (renseignements français) en mission à l’étranger. Ils doivent repérer les personnes qui pourraient être recrutées comme sources d’information. Le personnage principal, interprété par Matthieu Kassovitz, revient de plusieurs années en Syrie et a du mal à abandonner l’identité qu’il s’était créé là-bas.

L’œuvre a eu une résonance particulière du fait de sa réalisation, de sa crédibilité et de son traitement de sujets d’actualité. En 2016, elle détrône Les Revenants comme série française ayant rapporté le plus à l’international.

Il semble alors logique que les studios américains souhaitent s’en emparer. La série sera produite par MTV Entertainment Studios et 101 Studios (à l’origine de la très bonne création Yellowstone avec Kevin Costner). La présence de George Clooney derrière caméra est vue également comme un gage de qualité.

Nous ne savons pas grand-chose de plus sur The Department dont les détails sont aussi secrets que les agents qui devraient en être les protagonistes. Le tournage devrait démarrer au printemps cette année.

Michael Fassbender, qui s’est fait plus discret ces dernières années, semble reprendre à bon rythme le devant de la scène. Rappelons qu’avant son apparition dans The Killer de David Fincher fin 2023 sur Netflix, son dernier film remontait à 2019 avec X-Men: Dark Phoenix. On peut donc s’en réjouir, cette nouvelle annonce semble bel et bien marquer son retour persistant et consistant.

