Initialement prévue pour octobre 2025, la suite du long-métrage de Matt Reeves, avec en vedette Robert Pattinson, est attendue sur les écrans en 2026.

The Batman a été un gros succès critique et public en mars 2022. Sorti peu de temps après la fin de la pandémie de Covid-19, le film a récolté plus de 750 millions de dollars de recettes. Une telle réussite annonçait forcément une suite et Warner Bros a vite annoncé la mise en chantier d’un The Batman 2.

Mais loin de presser les choses, le studio a annoncé d’abord une sortie américaine le 3 octobre 2025. De quoi laisser le temps aux équipes créatives de soigner le projet. Si ce délai de trois ans et demi entre les deux films pouvait déjà paraître long, il vient d’être encore allongé.

Les spectateurs devront en effet attendre un peu plus longtemps que prévu pour pouvoir découvrir la suite des aventures de l’homme chauve-souris. Warner Bros a récemment annoncé que The Batman 2 sortirait finalement le 2 octobre 2026, soit un décalage d’un an.

Les raisons exactes de ce délai n’ont pas été dévoilées et l’on ignore encore s’il est dû à des difficultés d’écriture ou de préproduction. Il faut également souligner que ce report intervient alors que l’univers cinématographique DC est en pleine refonte.

Depuis la nomination de James Gunn et de Peter Safran à la tête de DC Studios, la volonté semble être de faire table rase du passé, en laissant derrière les bases du DCU, posées par Zack Snyder. Malgré tout, au milieu de cette révolution, deux projets de suites ont été maintenus, Joker : Folie à deux et The Batman 2. Les deux films ne feront néanmoins pas partie du futur univers DC et resteront donc indépendants.

Pour l’heure, les détails concernant cette suite restent encore nébuleux. On sait d’ores et déjà que Robert Pattinson fera son retour dans le costume du héros et que Matt Reeves occupera à nouveau le poste de réalisateur.

En revanche, on ignore quels adversaires se dresseront sur la route de notre Chevalier Noir. Si aucune annonce n’a encore été faite concernant les futurs antagonistes, la fin du précédent opus laisse deviner l’arrivée prochaine de l’ennemi juré de Batman : le Joker. Incarné cette fois par l’étoile montante Barry Keoghan, vu notamment dans Mise à mort du cerf sacré, Les Banshees d’Inisherin et Saltburn, le clown prince du crime pourrait occuper un rôle central dans cette suite.

Les fans pourront néanmoins se consoler de ce report avec la future série The Penguin, qui se déroule dans le même univers que The Batman. Prenant place quelques semaines après l’intrigue du film, elle suivra l’ascension criminelle du Pingouin, toujours incarné par Colin Farrell. De quoi patienter jusqu’en octobre 2026.

Timothée Giret