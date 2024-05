La bande-annonce du Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière vient d’être dévoilée, en même temps que l’affiche cinéma.

Pour mémoire, le récit se concentre sur le jeune Edmond Dantès, victime d’un complot et arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du Comte de Monte-Cristo pour se faire justice et se venger des trois hommes qui l’ont trahi.

Présenté hors compétition au prochain Festival de Cannes, le récit s’annonce comme une fresque ambitieuse dotée d’un budget confortable de près de 43 millions d’euros. Les réalisateurs ont bénéficié de ressources considérables pour mettre en images des scènes épiques dans des décors naturels grandioses ou spécialement construits pour le tournage.

À nouveau, Pathé et Dimitri Rassam (Chapter 2) s’associent pour produire cette nouvelle adaptation d’un roman-fleuve d’Alexandre Dumas, après le diptyque Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et Les Trois Mousquetaires : Milady, déjà scénarisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, et mis en scène par Martin Bourboulon. Le trio avait déjà travaillé ensemble sur la comédie familiale Papa ou maman (2015).

À noter que le père d’Alexandre de la Patellière, Denys de la Patellière avait déjà porté le roman à l’écran en 1979, avec Jacques Weber dans le rôle-titre.

Le casting prestigieux réunit Pierre Niney sous les traits du Comte, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei, Laurent Lafitte, l’immense acteur italien Pierfrancesco Favino, Patrick Mille, Vassili Schneider et Julien de Saint-Jean.

Un vent de nostalgie souffle sur le cinéma hexagonal et les adaptations des écrivains classiques sont à la mode. Les grands récits qui fascinent le public permettent aux auteurs et aux techniciens de mettre en avant un savoir-faire à la française toujours en vogue sur la scène internationale.

Les blockbusters ne sont plus exclusivement l’apanage d’Hollywood, alors que les grosses productions américaines enregistrent une baisse de fréquentation croissante et connaissent un déclin depuis quelques années. Le temps du Marvel Cinematic Universe cédera-t-il sa place à celui du Dumas Cinematic Universe ?

L’œuvre monumentale d’Alexandre Dumas a été adaptée de nombreuses fois au cinéma et à la télévision depuis sa publication en 1844. Elle s’est également déclinée en opéra, bandes dessinées, suites romanesques et comédies musicales. Considérée parmi les récits littéraires les plus marquants, elle partage cette distinction avec des classiques tels que Les Misérables ou encore Roméo et Juliette.

Prévu pour le 28 juin prochain, Le Comte de Monte-Cristo devrait connaître un succès au moins aussi retentissant que celui des Trois mousquetaires. Positionnée au cœur de l’été entre des sorties davantage orientées vers un public familial, l’œuvre dispose d’une voie royale pour faire partie des grandes réussites de la saison.

L’annonce récente de la production de séries liées aux mousquetaires prévues sur Disney+ confirme l’intérêt grandissant pour cet univers et les enjeux autour de ces superproductions françaises.

Christophe Laurent