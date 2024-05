Francis Ford Coppola a publié ce week-end sur Instagram le premier teaser de son nouveau projet très attendu, Megalopolis.

Ce récit de science-fiction aux ambitions dantesques se déroule dans la ville de New Rome, où un conflit éclate entre César Catilina, un artiste de génie doté du pouvoir d’arrêter le temps, et Franklyn Cicero, le maire ultra-conservateur.

Tandis que Catilina rêve d’un avenir utopique, Cicero défend un statu quo régressif, favorisant la cupidité et les privilèges. Au cœur de cette lutte, la fille du maire, Julia Cicero, prise entre son amour pour Catilina et les convictions de son père, doit décider du destin de la ville et de l’humanité.

Il s’agit d’une véritable tragédie gréco-romaine au cœur d’une cité futuriste, avec un casting de renom où se côtoient Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire et Dustin Hoffman.

Le trailer présente une courte scène, énigmatique, dans laquelle César Catalina (Adam Driver) arrête le temps tout autour de lui pour ne pas tomber d’une haute tour qu’il semble fuir.

Pour accompagner la diffusion de la vidéo, le réalisateur a tenu à rendre hommage à sa défunte épouse, décédée le 12 avril dernier.

« Megalopolis a toujours été un film dédié à ma chère Eleanor », écrit-il. « J’avais vraiment espoir de célébrer son anniversaire ensemble ce 4 mai. Hélas, cela n’a pas été possible, alors laissez-moi partager avec tout le monde un cadeau en son nom. »

Réalisatrice de documentaires, artiste et écrivaine, Eleanor Coppola a marqué l’industrie cinématographique par son travail et ses talents multiples. Elle épouse Francis Ford Coppola le 3 février 1963, après l’avoir rencontré alors qu’elle était assistante directrice artistique sur Dementia 13. Leur union a été le point de départ d’une collaboration professionnelle et personnelle fructueuse. Son œuvre la plus célèbre, Au cœur des ténèbres : L’Apocalypse d’un metteur en scène, sorti en 1991, a été acclamée par la critique pour sa profondeur et son authenticité. Le documentaire revenait sur le tournage cauchemardesque d’Apocalypse Now.

Près de quinze années après son dernier long-métrage, Megalopolis revêt donc un aspect particulier, à fois pour le public, mais également pour son auteur.

L’accord français du film avec le distributeur Le Pacte et la participation du collaborateur de longue date de Coppola, Paul Rassam, ont été confirmés cette semaine. Il fera sa première en compétition au Festival de Cannes ce mois-ci, quarante-cinq ans après Apocalypse Now.

Cette épopée autofinancée de 120 millions de dollars constitue un véritable pari pour le réalisateur et un rêve qu’il nourrit depuis plusieurs décennies. Il s’agira vraisemblablement de son tout dernier film, ce qui ajoute à l’aura particulière qui entoure ce projet.

Christophe Laurent