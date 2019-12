L’actrice et chanteuse afro-américaine incarne la Queen of Soul dans un premier teaser lumineux.

Quel rôle plus prestigieux pour une chanteuse que celui d’Aretha Franklin, légende du Rythm and Blues, du Gospel, de la Soul et du Jazz ? Après Dreamgirls, Jennifer Hudson aura l’honneur de se glisser dans la peau de l’une des plus grandes interprètes de l’histoire de la chanson dans Respect, le biopic qui lui ait consacré. Et si certains doutaient encore de la performance de l’actrice oscarisée, le premier aperçu de celle-ci dévoilé ce 20 décembre par la MGM devrait convaincre les plus sceptiques.

Dans une robe scintillante, qui fait écho aux lettres « R.E.S.P.E.C.T » et à la lumière dorée en arrière-plan, Jennifer Hudson entonne les premiers mots du titre phare de Franklin, Respect. Pleine d’énergie, cette dernière donne de la voix, un timbre puissant, et reproduit la gestuelle habitée de la diva disparue en 2018. Un extrait épuré, qui ne laisse rien deviner du contexte du film, qui devrait retracer la vie de l’interprète, également pianiste et compositrice, source d’inspiration de nombreux talents, tels que Donna Summer, Whitney Houston, Mariah Carey ou encore Beyonce.

Née en 1942 à Memphis dans le Tennessee, Aretha Franklin a d’abord été choriste dans l’église de son père, pasteur, avant de partir à l’assaut du monde de la musique et de signer avec les maisons de disques Columbia Records, puis Atlantic, pour connaître la gloire dès le début des années 1960. Engagée pour les droits civiques de la communauté Noire américaine, la chanteuse aux 75 millions de disques vendus et 18 Grammy Awards, aura milité au côté de Martin Luther King, faisant bien plus tard, l’éloge du candidat Barack Obama. Son influence sociale comme artistique lui aura valu d’être récompensée de son vivant de la médaille nationale des arts par Bill Clinton, et de la médaille présidentielle de la liberté par George W. Bush.

Lorsqu’elle reprend en 1967 le titre Respect d’Otis Redding sorti deux ans plus tôt, l’artiste transforme non seulement les paroles sexistes d’un mari réclamant plus de « respect » à sa femme en hymne féministe, mais elle en fait un véritable succès. Rien d’étonnant donc, à voir cette même chanson, reprise par Franklin dans The Blues Brothers, mise à l’honneur dans le premier long-métrage réalisé par la metteure en scène sud-africaine Liesl Tommy, à qui l’on doit quelques épisodes de séries telles que The Walking Dead, Queen Sugar et Jessica Jones.

Et comme le rappelle Collider, Jennifer Hudson sera très prochainement à l’affiche de Cats, film inspiré de la comédie musicale éponyme, déjà raillé par la critique américaine. Quant à ceux qui seraient plus impatients de la retrouver en Aretha Franklin, au côté de Forest Whitaker, Mary J. Blige, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, ou encore Tituss Burgess, il faudra patienter jusqu’en octobre 2020. De quoi réviser la belle discographie d’Aretha Franklin, histoire d’être fin prêts.

Joanna Wadel