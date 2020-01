Le plus prisé des compositeurs français rejoint l’adaptation animée de Pinocchio, dont Guillermo Del Toro tire les ficelles pour Netflix.

Le Pinocchio animé de Guillermo Del Toro s’étoffe peu à peu avec une nouvelle recrue : le compositeur Alexandre Desplat vient prendre part au projet pour composer la musique du film.

Selon Film Music Reporter, l’auteur à l’origine de la bande originale des Filles du Docteur March (Little Women) de Greta Gerwig, sera chargé de mettre en musique et de composer les chansons originales du long-métrage distribué par Netflix, et développé depuis près de dix ans par le réalisateur mexicain.

Car en effet, si l’on entend si peu parler du film, devancé depuis par une nouvelle adaptation italienne du conte populaire de Carlo Collodi paru en 1883, c’est que sa production a bien du mal à se mettre en route. En janvier 2019, les producteurs lançaient un appel aux talents afin de concevoir le film d’animation, pour lequel le cinéaste oscarisé affirmait alors avoir « cherché des financements pendant près de 10 ans ». Selon ce dernier, nombre de professionnels lui ont fait part de leur réticence à l’idée de participer à la conception d’un film pour enfants, faisant écho au dessin animé éponyme de Disney, sorti en 1940 sous Mussolini.

Une histoire que Del Toro souhaite pourtant raconter et qui lui tient particulièrement à cœur : « Pinocchio est une âme innocente, avec un père indifférent, qui s’égare dans un monde qu’il ne comprend pas. Il se lance dans un voyage extraordinaire qui permettra de comprendre son père et le monde réel », avait expliqué le réalisateur, dont l’un des plus beaux films, Le Labyrinthe de Pan, se déroule dans l’Espagne fasciste de Franco.

Les amateurs de Desplat savent donc désormais quelle identité musicale ponctuera cette nouvelle version animée de Pinocchio, qui promet d’être poétique. Le compositeur français figure désormais parmi les plus primés de la profession. Admirateur de John Williams, il a déjà collaboré avec Guillermo Del Toro sur La Forme de l’eau, film-événement de 2018 pour lequel il a reçu un Oscar. De quoi rassurer quant à l’entente entre les deux artistes, et éviter que l’un d’entre eux ne finisse par quitter le navire. Concernant la sortie du film sur Netflix, celle-ci a été annoncée pour 2021, sans qu’aucune date définitive ne soit encore fixée.