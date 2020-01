Le cinéaste canadien a fait part de son envie de revenir un jour à l’univers de Blade Runner, sans pour autant donner une suite aux deux autres films.

Le réalisateur de Blade Runner 2049 n’en a peut-être pas fini avec l’univers néo-noir du chef d’œuvre SF de Ridley Scott. Alors qu’il s’apprête à revisiter un autre monument de la science-fiction avec Dune, Denis Villeneuve ne fermerait pas la porte à un éventuel retour dans la franchise inspirée du classique de Philip K.Dick.

C’est du moins ce qu’il a confié au magazine Empire, en abordant les 100 meilleurs films du siècle, classement dans lequel figure son opus.

Au cours de l’entretien à paraître en mars, Villeneuve a tenu à rappeler combien « le monde de Blade Runner » l’inspire, glissant au passage qu’il serait intéressé par la réalisation d’un nouveau film, à condition que celui-ci ne soit pas « connecté » aux deux premiers.

« Le problème que j’ai, c’est le mot « suite ». Je pense que le cinéma a besoin d’histoires originales. Mais si vous me demandez si j’aimerais revisiter cet univers d’une manière différente, je peux dire oui. Il faudrait que ce soit un projet en soi. (…) Une histoire de détective noir située dans le futur… Je me réveille parfois dans la nuit après en avoir rêvé. ». De quoi intriguer plus d’un adepte de Blade Runner, et de l’inventivité de Denis Villeneuve.

Un dérivé de Blade Runner signé du réalisateur québécois pourrait donc voir le jour dans les années à venir. Et comme le souligne The Playlist, le financement d’un tel projet pourrait poser problème, étant donné le peu de bénéfices réalisés par 2049 pour un budget de 150 millions de dollars.

Toutefois, c’est sans compter sur l’accueil de son adaptation de Dune, la saga romanesque de Frank Herbert, dont deux volets portés par Timothée Chalamet sortiront en décembre 2020, et 2023. Le premier film produit par Legendary Pictures, et distribué par Warner Bros, a été financé aux alentours de 97 millions de dollars. Un espoir pour l’hypothétique retour de ce culte de la science-fiction sur grand écran.