Résumé : « Rentre dans ton pays. Entendre ça alors que ça fait soixante-dix ans qu’on vit en France ! Mon petit Rayanne c’est la quatrième génération, il va falloir combien de générations pour que vous nous foutiez la paix ? Combien ? « , s’emporte un des personnages de mon roman. Avec 404, j’ai voulu regarder la brèche, sans ciller, et raconter cette tragédie française de la partition et de la séparation ethnique à travers le destin d’une poignée de personnages réunis dans une petite commune de l’Allier. Pile au centre de la France et de toutes les tensions qui la traversent… »

♥♥♥♥♥

« 404 » c’est le nom d’une application qui permet d’enregistrer des images sans risquer leur enregistrement, leur rediffusion et donc leur possible modification. Dans la France (très) prochaine décrite par ce roman , la « technologie 404″ se présente comme un antidote nécessaire aux « mirages », images et vidéos retouchées et truquées à la perfection, qui n’ont cessé de contaminer les réseaux sociaux et les médias. Sabri Louatah s’est fait connaître au début des années 2010 grâce à Les sauvages, thriller politique décliné en 4 tomes et dont le succès international a permis une adaptation en série réalisée par Rebecca Zlotowski et diffusée depuis septembre 2019 sur Canal +, il confirme aujourd’hui tout le bien qu’on pouvait penser de lui. « 404 » est donc « un pur écran, tout en étant un écran pur », un direct absolu mis au service d’une parole libérée des entraves du trucage numérique. Ce dispositif n’est pas qu’un motif, mais bien l’élément central du roman. C’est autour de lui que se cristallisent le récit et les parcours des personnages, à la manière d’un réseau tentaculaire producteur d’un nouveau paradoxe de la morale. Dans un village du département de l’Aillier, Ali, ancien khâgneux reconverti en cuisinier, devient le témoin d’un drame entrelaçant sentiments et politique, passé et présent. Contre la hantise du faux et l’emprise du non-dit, Ali est celui qui se rappelle, le représentant de cette « mémoire humaine [qui] reste un placard à archives contre quoi la technologie 404 ne peut rien ». Les souvenirs de l’amoureux déçu s’insurgent en silence contre les oublis et l’amnésie qui semble contaminer son environnement proche et plus lointain.

Avec subtilité et un sens aigu de la progression narrative, Louatah décrit un monde proche du précipice. Le populisme est devenu une niche politique respectable, le racisme un fléau ordinaire qui ne peut être combattu qu’à travers des débordements toujours plus menaçants. Comme Ali, Louatah ne juge pas, il observe et raconte. Le romancier excelle dans la description. Description précise des lieux visités, description nuancée et juste des personnalités qui donnent âme et corps au roman. La subtilité de l’auteur résulte moins d’une juste pesée des mots que d’un incontestable talent à nourrir d’une ambiance particulière son univers. Louatah s’épanche parfois, comme lorsqu’il décrit un paysage ou un sentiment. Mais cet épanchement n’est jamais lourd et s’oriente plutôt du côté d’une poésie qui fait tout le prix et l’élégance de son écriture.

À ces qualités stylistiques répond le développement maîtrisé d’une intrigue qui saura convaincre un lectorat élargi. Car l’actualité qui constitue le fond de ce roman est trop brûlante pour ne pas nous toucher. Louatah anticipe et, de façon prospective, on se dit qu’il a déjà touché juste. Le romancier évoque les tréfonds d’une mémoire nationale traversée par ses crimes du passé et qui ne parvient à observer sereinement l’horizon de son avenir. Pour cette quatrième génération d’enfants d’immigrés, la lutte devrait s’arrêter et le temps de l’intégration s’entériner. Louatah sonne l’alerte, espérons qu’il soit entendu, et que 404 soit lu.