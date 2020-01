La bande-annonce de The Boy 2 augure quelques révélations, avec Katie Holmes dans le rôle d’une mère qui tente de protéger son fils de l’effrayante marionnette Brahms.

Après un premier opus sorti en 2016, le film d’épouvante The Boy se dote d’une suite portée par Katie Holmes, qui succède à l’actrice de The Walking Dead Lauren Cohan, pour s’occuper de la poupée maudite à l’effigie d’un petit garçon nommé Brahms. Ce second volet, toujours réalisé par William Brent Bell et produit par STX Entertainment, promet d’offrir quelques moments de frayeur.

Le premier trailer de The Boy 2 vient d’être révélé et livre un aperçu dans le même esprit que le premier film, montrant le retour du fameux « garçon » de porcelaine et du manoir des Heelshire, vidé de ses habitants, tous décédés dans de sinistres conditions. Le tout bien sûr ponctué de jump scares, pour s’assurer de faire frémir le grand public dans les règles de l’art.

Sans grande originalité, le scénario de Stacey Menear, qui a également signé celui de The Boy, prétend néanmoins éclairer quelques zones d’ombre de l’histoire, en révélant notamment « la vérité » au sujet de la malédiction de Brahms et du suicide mystérieux des propriétaires. Et pour lever le voile sur ces terrifiants secrets, rien de tel que l’emménagement d’une nouvelle famille dans les lieux, et de l’arrivée d’un petit garçon naïf nommé Jude (Christopher Convery) et de sa mère Liza (Katie Holmes). Des protagonistes qui vont se lier malgré eux à l’esprit maléfique que contient le pantin fort peu avenant.

Les acteurs Owain Yeoman (Turn, Troie) et Ralph Ineson (Chernobyl) viendront compléter le casting de cette nouvelle production horrifique, dont la bande-annonce s’ajoute à celles d’autres long-métrages du genre attendus dans les mois à venir (Gretel & Hansel, Sans un bruit 2).

The Boy 2 – La Malédiction de Brahms est attendu le 26 février prochain, distribué par Metropolitan FilmExport.

