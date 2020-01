Réalisée par Osgood « Oz » Perkins, la version 2020 du célèbre conte Gretel & Hansel s’annonce sombre et terrifiante.

Janvier s’ouvre avec de nouvelles œuvres horrifiques en perspective, parmi lesquelles Gretel & Hansel, adaptation filmique du conte des frères Grimm. Le long-métrage mené par Osgood « Oz » Perkins, à qui l’on doit quelques pépites d’épouvante dont I Am the Pretty Thing That Lives in the House (Netflix) et February, semble suivre l’histoire traditionnelle, qui n’a pas besoin d’être remaniée pour effrayer.

Un frère et une sœur égarés se font capturer par une sorcière qui engraisse des enfants, avant de les dévorer. La base du récit reste la même que celle publiée par les auteurs allemands au début du XIXe siècle dans leur recueil Kinder- und Hausmärchen (Contes de l’enfance et du foyer), et qui connaîtra ensuite plusieurs versions, plus ou moins similaires.

Dévoilé mercredi 2 janvier, le second trailer de Gretel & Hansel annonce un film âpre, en mesure d’exploiter toute la noirceur du conte original, aidé par la photographie de Galo Olivares (Roma), et le physique de son actrice principale, Alice Krige (The OA, Silent Hill), dans la peau d’Holda, une sorcière vicieuse et glaçante. À ses côtés, Sophia Lillis (Sharp Objects, Ça : Chapitre 2) et le jeune Samuel Leakey, camperont les deux héros à la merci de la prédatrice anthropophage. Également au casting, Jessica De Gouw (The ReZort), prêtera ses traits à une version d’Holda jeune.

Rob Hayes (Chewing-gum) signe le scénario de cette production Orion Pictures Corporation, qui inaugure une année riche en thrillers et films d’horreur : Conjuring 3, Sans un bruit 2, Antebellum, The Boy 2, ou encore L’homme invisible, autant de raisons pour les amateurs du genre d’investir les salles obscures, pour toujours plus de frissons.

Gretel & Hansel ne dispose pas encore de date de sortie française.