L’interprète de Jesse Pinkman rêve d’incarner le leader du groupe Nirvana, disparu à l’âge de 27 ans en 1994.

L’éventuel biopic de la légende du Grunge a déjà une star prête à jouer. Aaron Paul, longtemps associé à son rôle de Jesse dans Breaking Bad, et actuellement au premier plan de la troisième saison de Westworld diffusée sur OCS, s’est récemment confié sur son rapport à la musique au site NME.

Et s’il ne prétend pas sortir un album de sitôt, ce dernier se verrait bien camper une rock star au cinéma. L’acteur américain, qui fêtera ses 41 ans en août, a d’ailleurs une idée précise du chanteur auquel il aimerait prêter ses traits : Kurt Cobain, du groupe Nirvana.

L’histoire tragique du guitariste, auteur-compositeur-interprète de titres phares comme Smells Like Teen Spirit et The Man Who Sold The World, – inspiré par David Bowie – modèle de toute une génération, a été retrouvé mort suicidé dans son appartement de Seattle en 1994. Un destin mélancolique qui a toujours inspiré Aaron Paul : « Quand j’ai emménagé à Los Angeles pour la première fois, j’ai beaucoup pensé à Kurt Cobain et tout ce qui s’était passé […] J’aime tellement Nirvana. Smells Like Teen Spirit était l’un de mes premiers disques achetés avec mon propre argent », a-t-il confié au site.

Une figure qu’il aimerait incarner, malgré l’écart d’âge important entre lui et le défunt musicien, dont la fille Frances Bean, a désormais 27 ans.

Si aucun biopic de Nirvana n’est encore en route dans le sillon de Bohemian Rhapsody et Rocketman, en 2005 Gus Van Sant dédiait The Last Days aux derniers jours reclus de Cobain, connu pour son addiction à l’héroïne et sa vie mouvementée. L’expérience passionnerait Aaron Paul, avide de se consacrer à « faire des trucs qu’(il) aime ».