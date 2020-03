Près de vingt-sept ans après le premier film, un second volet de Hocus Pocus s’apprête à voir le jour sous la bannière Disney, avec trois nouvelles interprètes et Adam Shankman à la barre du projet.

Une nouvelle suite tardive vient s’ajouter à la multitude de revisites de cultes des années 1980 et 1990. Après la série Charmed, rebootée en 2018 sur CW, et Sabrina, dont la troisième saison vient d’arriver sur Netflix, Disney s’attaque au trio de sorcières d’Hocus Pocus, qui devrait bientôt faire son retour avec de nouvelles actrices, rapporte Variety.

La comédie d’origine réalisée par Kenny Ortega (High School Musical) en 1993 mettait en scène un groupe de trois sœurs campées par Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy, ressuscitées le soir d’Halloween trois cents ans après leur mort à Salem, par un jeune lycéen. La bande d’hilarantes héroïnes sacrifiant des enfants pour rester jeunes et belles, découvrait avec effroi la tournure commerciale et enjouée de la fête des morts dans l’Amérique contemporaine.

Malgré un faible succès au box-office, le long-métrage a acquis une certaine popularité au fil des rééditions en DVD, se classant parmi les œuvres incontournables d’Halloween.

Cette production familiale gorgée d’humour noir va donc connaître une nouvelle version, pilotée par Adam Shankman, à qui l’on doit l’entraînante comédie musicale hollywoodienne Hairspray. Selon les informations de Variety, les membres du casting de 1993 ne sont pas rattachés à ce nouveau projet, qui verra le jour sur Disney +. Cependant, bien que les actrices principales ne se soient pas encore manifestées, la compagnie ne ferme pas la porte à d’éventuels retours pour appuyer ce nouvel opus. Lequel sera porté par trois interprètes qui restent pour l’heure inconnues.

Un rebond surprenant après l’annulation d’une éventuelle suite, en gestation depuis 2012 sous le titre de Hocus Pocus : Rise Of The Elderwitch, puis finalement abandonnée par le studio en 2016.