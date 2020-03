Résumé : Les festivals de cinéma constituent un phénomène en forte croissance, tant dans le monde entier que sur le continent africain. En s’appuyant sur de nombreux cas concrets, la variété des situations et contraintes transparaît nettement. Mais dans ces pays qu’est-ce qu’un festival de cinéma ? Ne doit-on pas s’interroger sur ce qu’est aujourd’hui le cinéma dans une région du monde qui ne possède pas, ou plus, de salles de cinéma, pas plus que d’industrie de l’audiovisuel, ni de législation l’encadrant voire le définissant ?

♥♥♥♥♥

Si l’on sait que le continent africain est riche en trésors cinématographiques (rappelons que la Film Foundation de Martin Scorsese s’attelle à la préservation et à la diffusion de ce patrimoine oublié, sinon inconnu, des cinéphiles), il faut bien remarquer que les études universitaires occidentales se sont assez peu penchées sur son cas. Parmi les rares chercheurs à avoir cherché à défricher ce champ d’études, Claude Forest, Professeur des Universités en études cinématographiques, se distingue par ses travaux au long cours (Production et financement du cinéma en Afrique sud saharienne, Les salles de cinéma en Afrique sud saharienne francophones, tous deux parus chez L’Harmattan en 2018 et 2019) et dont le présent ouvrage collectif participe directement. Autour de la structure du festival de films (dont Forest précise la définition et les récentes mutations dans un instructif avant-propos), les différentes contributions composant cette étude se focalisent sur de nombreux cas nationaux appartenant à l’Afrique francophone. Algérie, Maroc, Tunisie, Cameroun, Bénin, Niger ou Burkina Faso profitent d’un éclairage analytique précis que renforce la présence de nombreux documents additionnels (diagrammes, statistiques, photographies d’archive…). Après un état des lieux revenant sur des festivals à visée internationale (le Festival international du film camerounais, le Toukountchi Festival du Niger, le BeninDocs, Festival international du Premier Film Documentaire au Bénin, ou l’ensemble des festivals de films organisés en Algérie et au Maroc), les auteurs se concentrent sur certaines problématiques plus particulières. Format (le Festival international du court métrage des écoles de cinéma de Cotonou), évolution en lien avec l’histoire du continent africain (les Journées cinématographiques de Carthage), ou interrogation générale concernant la diffusion des films projetés en festival, permettent de creuser une réflexion aux enjeux pluriels et communs. Si l’on peut regretter l’absence d’une bibliographie synthétique, l’ensemble des contributions impressionnent par leur clarté et leur rigueur méthodologique. Ce large panorama permet en outre de mieux saisir les particularités historiques, culturelles, économiques et médiatiques des cinématographies envisagées, tout en esquissant une série de pistes de réflexions sur leurs possibles prolongements structurels.