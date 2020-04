Synopsis : Séparé de sa fille, un père avec un handicap mental doit prouver son innocence lorsqu’il est arrêté pour le meurtre d’une enfant.

♥♥♥ ♥♥

Événement Netflix de ce début mars, 7. Kogustaki Mucize est le remake turc de Miracle in cell No.7, drame coréen de Lee Hwan-gyeong sorti en 2013. Véritable succès lors de son exploitation en Turquie, où il a rassemblé cinq millions de spectateurs, le film de Mehmet Ada Öztekin raconte la même histoire que son modèle asiatique. Memo (Aras Bulut Iynemli) un père veuf atteint de handicap mental se voit arraché à sa fille Ova (Nisa Sofiya Aksongur) et condamné, après la mort accidentelle d’une enfant dont il est officiellement le seul témoin. Cette tragédie sonne comme un conte populaire teinté d’injustice systémique, puisque le père de la fillette décédée n’est autre que l’un des pontes du régime militaire en place dans le pays, qui fait du sort de Memo une affaire personnelle. Ovationné sur les réseaux pour sa capacité à émouvoir, le long-métrage vaut-il pour autant le détour ? 7. Kogustaki Mucize s’avère légèrement chargé en affect. Des rebonds téléphonés de son scénario garni de lieux communs et de facilités, à ses choix de réalisation sous-titrant chaque séquence poignante, le récit cousu de fil blanc est appesanti de part en part. Si bien que la narration démonstrative et son style affecté contrecarrent le potentiel dramatique de nombreuses scènes-clés. Néanmoins, portée par un lot d’acteurs au jeu touchant, elle développe une histoire lumineuse, remplie d’espoir, dans le cadre d’une culture peu mise en avant. Le canevas axé sur la présomption d’innocence et le triomphe de bonnes valeurs morales telles que l’honnêteté, met également l’accent sur l’altruisme et la tolérance qui font défaut à plus d’une société. De belles scènes sont à retenir, notamment celle où la petite Ova parvient à rendre visite à son papa, et questionne les détenus sur leur présence dans ce qu’elle croit être un hôpital. En somme, à défaut d’être une pépite sensible du cinéma turque offrant un regard inédit sur le handicap, 7. Kogustaki Mucize est un honnête mélodrame solaire, qui contentera les moins exigeants, et séduira tout spectateur en manque d’évasion.