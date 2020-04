Truffaut, Godard, Demy, Chaplin, Lynch… Autant de films de patrimoine bientôt disponibles sur la plateforme américaine, grâce à un partenariat avec le distributeur français.

Ce n’est pas nouveau, le géant du streaming s’attire régulièrement les foudres des cinéphiles qui dénoncent le manque de classiques de son catalogue. En revanche, s’il est vrai que la plateforme a jusqu’ici axé son offre sur des productions relativement récentes, – dépassant rarement les années 1990 -, le service s’apprête à prendre un tournant majeur. Comme le détaille Le Parisien ce 20 avril, Netflix rimera bientôt avec Truffaut et Demy.

À l’origine de ce virage, un nouveau partenariat avec MK2, qui permettra au service américain de proposer des longs-métrages issus du catalogue bien garni de la société. La révision surprenante de son répertoire permettra à Netflix de sympathiser avec les amateurs de la Nouvelle Vague, de classiques américains et de films d’auteur. Elle va également faire découvrir de grandes œuvres à ses utilisateurs. Mais il s’agit surtout pour la plateforme, qui produit et distribue, de jouer les bons élèves pour gagner en légitimité en matière de représentation du septième art et d’accès à celui-ci.

Cependant, il faudra patienter avant de pouvoir retrouver ces incontournables à la demande. Puisque comme l’indique le quotidien, l’arrivée de ces nouveaux films se fera graduellement.

Tout d’abord, dès le vendredi 24 avril, 12 métrages de François Truffaut feront leur entrée sur les 21 que compte la filmographie du cinéaste. Parmi eux, la saga consacrée au personnage d’Antoine Doisnel (Jean-Pierre Léaud) et son évolution, dont Les 400 coups, Baisers volés, Domicile conjugal et L’amour en fuite. Mais aussi Tirez sur le pianiste avec Charles Aznavour, Jules et Jim avec l’inoubliable Jeanne Moreau, ou encore Le Dernier métro, chef d’œuvre mettant en scène le duo Gérard Depardieu et Catherine Deneuve dans le Paris de l’Occupation.

D’autres œuvres du réalisateur, moins connues, feront également partie du lot, comme La Peau douce, où l’on retrouve Françoise Dorléac, la sœur de Catherine de Deneuve disparue tragiquement dans un accident de voiture en 1967.

À ces classiques s’ajouteront les comédies musicales de Jacques Demy, des Parapluies de Cherbourg aux Demoiselles de Rochefort, les Charlie Chaplin, David Lynch, Alain Resnais, Emir Kusturica, Michael Haneke, Xavier Dolan ou encore Krzysztof Kielowski, une sélection éclectique de pépites internationales, variées et réputées dont MK2 possède les droits. De quoi enrichir et diversifier l’offre de Netflix.

Quid d’Agnès Varda ? Si beaucoup se réjouissent de voir enfin Netflix étoffer son catalogue, d’autres n’ont pas manqué de pointer le manque de femmes réalisatrices au menu. En effet, la réalisatrice phare du cinéma français, à qui l’on doit l’immanquable Cléo de 5 à 7, manque à l’appel. Pourtant, cette dernière figure bien dans la collection du distributeur, que sa fille, la costumière Rosalie Varda vient d’ailleurs de rejoindre en tant que Senior Advisor.

La regrettée cinéaste est à retrouver sur MK2 et Trois Couleurs, qui offrent chaque mercredi via MK2 Curiosity, une sélection de films rares et gratuits pendant le confinement. Cette semaine justement, Les Dites cariatides d’Agnès Varda.