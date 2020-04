Synopsis : Un jeune héros pince-sans-rire et Total, son ours polaire imaginaire de 700 kilos, dirigent » Total Failure Inc. « , une agence de détectives à Portland. Très sûr de lui, cet élève excentrique doit composer avec les adultes qui l’entourent – sa mère surmenée, le petit ami de celle-ci, son professeur d’école et un conseiller d’orientation mandaté par l’école – mais rien ne le détournera de la mission qu’il s’est fixée : devenir le meilleur détective du monde entier.

♥♥♥♥ ♥

Attendu depuis plusieurs mois, le service de streaming de Disney est enfin arrivé en France le 7 avril, proposant un vaste catalogue alimenté par plusieurs filiales de la firme aux grandes oreilles, qui devrait satisfaire les attentes d’un large éventail d’abonnés. Parmi les films originaux inédits, Timmy Failure : des erreurs ont été commises. Quelle surprise d’y retrouver Tom McCarthy aux manettes ! Après avoir remporté plusieurs récompenses aux Oscars pour le drame Spotlight, le cinéaste américain change totalement de registre et adapte la série de romans illustrés du même nom, créée par Stephan Pastis. Le cartooniste a également coécrit le scénario. Présentée en avant-première au dernier Festival de Sundance avant son lancement sur Disney+, cette comédie se distingue par son univers décalé et enfantin, sorti tout droit de l’imagination du jeune héros. Outre sa fantaisie et sa détermination illimitée, ce dernier se caractérise par sa coiffure excentrique, son écharpe rouge, son humour pince-sans-rire et son associé, un ours polaire. Au moyen de péripéties assez imprévisibles et d’une mise en scène loufoque, évoquant quelque peu le style déjanté de Wes Anderson, Timmy Failure détonne avec ses mondes idylliques et son schéma narratif pourtant classique, allant même jusqu’à s’accorder une fin ouverte. L’acteur en herbe, Winslow Fegley, incarne admirablement ce personnage attrayant, tout en donnant la réplique à Ophelia Lovibond (Les Gardiens de la Galaxie), Craig Robinson (Délire Express), Wallace Shawn (Gossip Girl) et Chloe Coleman (Big Little Lies). L’excellent casting met brillamment en lumière des personnages excentriques qui viennent compléter le tableau des enquêtes loufoques de l’agence de détectives Total Failure Inc. Timmy Failure propose une réflexion intéressante sur comment les enfants peuvent explorer et exploiter leur créativité pour affronter les difficultés de la vie et le défi de grandir. Tom McCarthy crée ainsi un univers singulier avec une identité marquée autour du personnage principal, qui peut augurer d’éventuelles suites et, possiblement, la naissance d’une nouvelle franchise.