Résumé : Michel Piccoli est le plus secret des géants du cinéma. S’il a toujours eu des rapports assez apaisés avec la presse, accordant facilement des entretiens, il s’est cantonné à des commentaires assez distanciés sur ses films, ses rôles, ses metteurs en scène, sans jamais vraiment parler de lui. Piccoli s’est finalement peu confié pour un artiste qui a tant joué, qui connait tant de monde et a vécu tant d’expériences. Il s’est toujours méfié de ce narcissisme qui pousse certains acteurs à multiplier les confidences impudiques sur leur vie et leur » ressenti « . Il a agi en conséquence. Qui connait son incroyable amitié avec le poète, aujourd’hui hélas oublié, André de Richaud ? Qui connait l’histoire de sa famille maternelle et de son grand-père, un personnage clé de la IIIe République ? Qui connait son enfance très particulière ?J’ai eu envie de braquer les projecteurs sur l’homme derrière l’acteur. L’homme de tous les risques, des rencontres improbables, des engagements d’une vie, d’une certaine démesure.

♥♥♥♥ ♥

La disparition de Michel Piccoli le 12 mai 2020 ne fut pas seulement celle d’un immense acteur. Avec lui, ce sont des dizaines de personnages, de caractères, d’identités bizarres, imparfaites et inquiétantes qui prirent le chemin du tombeau. Sauvegardés dans nos mémoires, ces personnages révélaient le tempérament créateur de Piccoli, dont la silhouette et le timbre de la voix reconnaissables entre mille parvenaient à se moduler au gré de ses différentes interprétations. Cette biographie richement documentée nous permet de mieux cerner ces différentes facettes, de dépasser la surface de l’écran pour pénétrer dans l’imaginaire foisonnant et joyeusement anarchique de ce formidable artiste. Anne-Sophie Mercier, ancienne collaboratrice du Monde et d’Arte et journaliste pour Le Canard enchaîné, s’est entretenu avec de nombreux proches de Piccoli pour raconter son existence et percer à demi-jour les origines et les accomplissements de sa vocation. Gamin aphasique, solitaire et mutique, Piccoli fait des planches du théâtre celles de son Salut. Son enfance difficile, il la digère en empruntant des chemins de traverse. Cancre à l’école, il ne rechigne pas d’efforts durant ses cours d’art dramatique, appréhendant son métier à la manière d’un artisan qui perfectionnerait ses gestes pour mieux modeler sa matière. Ses amitiés indéfectibles et ses amours il les lie sur scène ou sur les plateaux de tournage (Serge Reggiani, Luis Bunuel, Juliette Gréco…), refusant la routine des jeunes premiers pour s’épanouir dans l’inédit et le singulier. Se donner corps entier à son art, Piccoli l’a toujours fait. Accueillant à bras ouverts l’innovation, il fustige le respect des traditions. Beckett plutôt que Racine, la liberté du court métrage plutôt que les privations des grosses productions en studio. Esprit libre, volontiers frondeur, Piccoli s’amuse à surprendre, improvise, associe les frasques (de la fiction) à l’éloquence de sa présence (vivante). Cette biographie qui se lit comme un roman trace les contours d’une individualité délibérément hors des normes. Le goût pour le maquillage et le costume, le refus de se prêter aux méthodes jusqu’au-boutistes type “Actors Studio”, apparaissent moins comme les attitudes d’un artiste que comme la conduite d’un homme qui a toujours préféré marcher hors des clous. Assorti d’un index des noms fort utile mais malheureusement dépourvu de photographies d’archive, l’ouvrage de Mercier se présente comme un complément de choix au non moins excellent Piccoli grandeur nature de Jacques Zimmer paru en 2008 chez Nouveau Monde éditions.