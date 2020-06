En plus d’être maintenu du 22 au 26 juillet sous forme virtuelle, les événements du Comic-Con de San Diego 2020 seront gratuits.

La grand-messe de la pop culture se tiendra bel et bien, malgré les circonstances compromettant tout rassemblement physique d’ampleur pour éviter une seconde vague de Covid-19. En dépit de l’annulation de l’édition physique par le SDCC (San Diego Comic-Con), suivant les récentes restrictions sanitaires émises par la Californie sur les grands événements culturels tels que Coachella (annulé par précaution), le festival des fans de comics aura lieu sous forme de Comic-Con@Home.

À l’instar d’autres grands rendez-vous de l’industrie du film et de la télévision, tels que le Marché du Film de Cannes, l’édition virtuelle prévue du mercredi 22 juillet au dimanche 26 juillet, restituera autant que possible l’expérience du festival et ses divers événements, qui attirent chaque année depuis 1970 des milliers de professionnels et de passionnés.

Selon l’annonce du SDCC, notamment citée par TVLine, les fans souhaitant se joindre aux festivités auront un badge fournis en amont, qu’ils pourront arborer depuis leur salon. De plus, cette année, inutile de sacrifier vos économies pour assister au spectacle : le Comic-Con sera ouvert à tous et entièrement gratuit. « Pour la première fois de notre histoire en 50 ans, nous sommes heureux d’accueillir pratiquement n’importe qui du monde entier », a déclaré jeudi 11 juin le porte-parole du CCSD, David Glanzer.

Une salle d’exposition en ligne rassemblant nombre d’exposants populaires sera mise à disposition des inscrits, qui pourront profiter de promotions sur des produits exclusifs en édition limitée, comme d’ordinaire. Les panels de présentation de films, séries, jeux vidéo et BD seront également proposés. Des activités annexes destinées à divertir le public, comme des jeux, sont annoncées en parallèle pour les internautes participants. En somme, un véritable « e-Comic-Con ». D’autres précisions sont attendues sur l’organisation et les modalités de l’événement.