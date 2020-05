Cannes, Venise, Toronto… les grands festivals unissent leurs forces pour proposer un événement global exceptionnel autour de films et autres contenus diffusés sur YouTube du 29 mai au 7 juin.

Pas de grands festivals avant la mi-juillet ? Qu’à cela ne tienne, les rassemblements des amoureux du cinéma se feront en ligne. Après Séries Mania, et le Marché du Film de Cannes, un nouvel événement virtuel se prépare pour juin prochain. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de « We Are One : A Global Film Festival », un festival d’ampleur, regroupant les grands noms du secteur : Cannes, Venise, Berlin ou encore Tribeca et Toronto, dans une programmation inédite proposée du 29 mai au 7 juin prochain sur YouTube.

D’après les informations relayées par CNews ce 28 avril, le contenu mis en ligne par les organisateurs du rendez-vous n’est pas encore connu dans le détail, mais comprendra des longs et courts métrages, des documentaires, de la musique ou encore des tables rondes virtuelles – selon les précisions du Festival de Tribeca. Le tout mêlant films anciens et nouveaux. Une part de la recette générée sera reversée à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ainsi qu’à des associations caritatives, mobilisées pour les plus démunies face à la pandémie.

Jane Rosenthal, directrice générale du Festival de Tribeca, annulé pour cette année, a commenté l’initiative dans le communiqué officiel de l’événement : « On parle souvent du rôle que peuvent jouer les films pour inspirer et réunir les gens par-delà les frontières, pour aider à apaiser le monde […]. Le monde entier a besoin d’apaisement en ce moment. », a déclaré cette dernière, citée par le courrier.

Alors que la Mostra a récemment annoncé son maintien à septembre prochain, Cannes 2020 est contraint d’être repensé, ses sections parallèles annulées. Les salles de cinéma se préparent à une réouverture postérieure au 11 mai, date officielle du début de déconfinement choisie par le Gouvernement.