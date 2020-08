Les deux acteurs de Get Out camperont les rôles principaux du biopic de Fred Hampton, militant du Black Panther Party assassiné en 1969 après avoir été trahi par son garde du corps. Découvrez la première bande-annonce du long-métrage de Shaka King, qui sortira en 2021.

Le duo de Get Out se retrouve pour porter à l’écran l’histoire vraie de la trahison et de l’assassinat de Fred Hampton, l’un des membres du Black Panther Party formé en 1966, abattu en 1969 à son domicile dans l’Illinois, lors d’un assaut du FBI.

Le long-métrage dédié à l’histoire du militant et de son mouvement est réalisé et écrit par Shaka King, cinéaste derrière High Maintenance et People of Earth.

Selon les détails de The Film Stage, le film retracera le parcours du jeune Fred Hampton, l’un des leaders du parti dans l’Illinois, résident à Chicago, et menant des actions locales. Le jeune homme dans le viseur du FBI et de l’État se battait pour la liberté des Noirs Américains, et le respect de leurs droits, en alliance avec le gang Blackstone Rangers de Chicago.

Son histoire est d’autant plus mythique qu’il doit sa chute à William O’Neal, agent du Bureau Fédéral d’Investigation sur la sellette, parvenu à s’infiltrer au sein des Black Panther jusqu’à devenir le garde du corps de Hampton. Ce dernier n’hésita pas à le vendre en échange de son blanchiment.

Comme le montre le trailer dévoilé par Warner Bros le 7 août, les deux acteurs de Get Out de Jordan Peele se feront face dans la peau des protagonistes principaux de l’affaire. Également au casting de ce récit entré dans l’Histoire des États-Unis, devenu l’un des symboles de la lutte des Afro-Américains pour leurs droits, et plus que jamais d’actualité, on retrouvera Jesse Plemons – prochainement au casting de I’m Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman – mais aussi Dominique Fishback, aperçue dans l’édifiant The Hate U Give, Ashton Sanders (Moonlight) et Martin Sheen (Apocalypse Now).

Judas and the Black Messiah promet de marquer les esprits, et dont la sortie a été décalée d’août 2020 à 2021 par le studio, dans la salve de films reportés à cause des conséquences de la pandémie (dont Tenet de Christopher Nolan).