Résumé : La télévision sort de son écran. L’arrivée du numérique entraîne la délinéarisation, ainsi qu’une plus grande disponibilité des contenus : une bonne partie des titres sont désormais conçus pour une livraison sur les nouvelles plateformes, qu’il s’agisse de logiciels spécifiques, de sites web, ou des services de vidéo à la demande qui, depuis quelques années, ne se limitent plus à la diffusion, mais deviennent aussi producteurs. La télévision est-elle morte ? Le présent collectif répond à cette question par la négative, en montrant que, depuis toujours, la télévision est caractérisée par une forte instabilité : insoumise, elle est un média en transition issu de la convergence de plusieurs autres médias, dont le cinéma, la radio et le téléphone. Choisissant de penser le numérique comme un catalyseur d’expériences télévisuelles, les textes ici réunis, écrits par des chercheurs provenant de différents pays et contextes disciplinaires, montrent qu’aujourd’hui (comme autrefois) la télévision réinvente son identité ainsi que ses formes, s’adaptant à des impératifs de nature technologique, géographique et contextuelle.

Par un concours de circonstances (dont la bienséance nous empêche de souligner le caractère remarquable), cet ouvrage collectif placé sous la direction de Marta Boni, professeure agrégée au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, interroge nos nouvelles habitudes de vision domestique dont le récent confinement (et la crainte continue de son retour) a réaffirmé la prédominance. L’excellence scientifique de cette étude au long cours se développe à travers une approche disciplinaire plurielle. Histoire, sociologie, narratologie, et problématique transmédiatique structurent ces différentes réflexions dont la clarté théorique joue à part égale avec celle de l’analyse des pratiques. Entre formulation de concepts, distinctions terminologiques et retour sur certaines techniques en particulier, le lecteur, qu’il soit spécialiste ou non de la question, y apprend la longue et méconnue histoire télévisuelle, des enjeux de sa diffusion et de sa réception. Le « téléviseur Kalorus » allemand présenté lors de la foire de radiophonie en 1928 à Berlin ou le bélinographe inventé par le français Édouard Belin au début du XXe siècle offrent les prémisses des futures diffusions télévisuelles. La simultanéité temporelle, la distanciation spatiale ainsi que la décomposition par signaux des éléments de l’image annoncent l’encodage du numérique et interrogent l’ontologie des écrans qui depuis plusieurs décennies ont investi notre quotidien. Mais le passage de l’écran du cinéma à celui de la télévision puis des ordinateurs, Smartphones, et autres tablettes ne prend évidemment pas la forme d’une chronologie linéaire et continue.

Les différents contributeurs de cet ouvrage s’emploient ainsi à souligner l’hybridité qui fut à l’origine de ces premières inventions et qui continue de travailler la nature et les formes des technologies contemporaines. Ces points de rencontre donnent ainsi lieu à des mutations qu’expriment à la fois les contenus des productions audio-visuelles et notre manière de les appréhender.

La prédominance de la « série-feuilleton » sur la « série à épisodes » ou les évolutions rencontrées par le genre de la comédie concrétisent ainsi clairement ces modifications particulières qui dépassent le seul cadre de l’écran pour prendre une valeur phénoménologique. Si l’on peut regretter l’absence d’index ainsi que l’usage trop limité d’illustrations, cet ouvrage pose les bases d’un champ d’études encore mineur en France mais que les récents événements encouragent à explorer plus à fond.