Résumé : Près de 75 années après sa conception, voici la première édition de Qu’est-ce que le cinéma ? de Germaine Dulac. Composé des nombreuses conférences de la cinéaste (1925-1939) assemblées par sa partenaire Marie-Anne Colson-Malleville, cet ouvrage éclaire le rôle majeur de cette pionnière de l’avant-garde française, innovatrice de la pensée cinématographique moderne, qui théorisait déjà, dès les années 1920, ce qu’est le cinéma.

Pendant longtemps, Germaine Dulac fit figure de pionnière. Réalisatrice parmi les réalisateurs de l’école impressionniste (Jean Epstein, Louis Delluc, Jean Renoir…) qui vivifia le cinéma français des années 1920, ses productions (La Fête espagnole, La Souriante madame Beudet, La Coquille et le clergyman) associaient engagement féministe et virtuosité expérimentale. La reconnaissance de son apport théorique fut quant à lui plus tardif. En 1994, la parution du recueil Écrits sur le cinéma (aux éditions Prosper Hillairet) jeta une première lumière sur cette réflexion à la fois profuse et profonde. La présente publication de cet ensemble de textes issus de différentes conférences données par la cinéaste entre 1925 et 1939 concrétise quant à elle la reconnaissance d’une pensée que l’on doit considérer comme essentielle dans le champ des études cinématographiques. Réunis par Marie-Anne Colson-Malleville, enseignante, programmatrice de films, co-directrice du Cinéma-Théâtre du Colisée à Paris, cinéaste, et qui fut la compagne et l’assistante réalisatrice de Dulac, ces différents textes profitent de l’excellent travail d’édition fourni par Clément Lafite, archiviste, et Tami Williams, spécialiste de Dulac et déjà autrice de l’ouvrage Germaine Dulac. A Cinema of Sensations (University of Illinois Press, 2014). La première singularité de ce recueil est d’avoir su éviter la simple recension pour proposer une véritable refonte des écrits de la réalisatrice. Marie-Anne Colson-Malleville a ainsi opté pour une structure synthétique, découpant les conférences pour intégrer certaines de leurs parties au sein de plus vastes thématiques. La question de la pureté cinématographique, de la symphonie visuelle, de l’avant-garde, du public, ou de l’industrie se présentent ainsi comme de grands axes de lecture qui retrouvent à la fois les problématiques spécifiques de leur époque (les liens avec les textes de Epstein et Delluc sont en ce sens naturels) et affirment l’originalité de leur auteure.

Car au-delà de l’apport esthétique du cinéma, Dulac affirme son intérêt pédagogique. Celui-ci s’offre ainsi comme un outil pouvant être mis au service des sciences historiques (ainsi de son intérêt pour les actualités cinématographiques et les films scientifiques) mais aussi de l’éducation des masses. Parce que essentiellement destinés à être lus devant un public, les propos de la réalisatrice sont clairs et précis. Elle s’attarde ainsi sur certaines spécificités techniques (de la mise en scène à la direction des acteurs, de la projection aux décors), cherche à contextualiser ses réflexions à l’intérieur de l’Histoire du cinéma, et surtout illustre ses théories d’exemples précis. Les Éditions Light Cone ont ainsi pris soin d’enrichir leur mise en page de différentes captures d’écran afin d’accompagner le mieux possible le fil d’une pensée aussi captivante qu’érudite.

Les Hallucinations du Baron de Münchausen précède Fièvre de Louis Delluc, tandis que Le Cabinet du docteur Caligari s’offre comme la promesse d’un triomphe de l’image. On sort donc de la lecture de cet ouvrage totalement conquis. Jalon théorique indéniable, ce recueil se présente par ailleurs comme un vibrant témoignage d’une grande femme du Septième art (et dont l’œuvre cinématographique est brillamment analysée dans une longue postface signée par Marie Anne Colson-Malleville).