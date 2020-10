Synopsis : Billie Holiday est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables : Charles Mingus Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée…Mais le livre de Linda n’a jamais été terminé et les bandes sont restés inédites … jusqu’à présent. Billie est l’histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était.

♥♥♥♥ ♥

La vie privée et les engagements sociaux de Billie Holiday, considérée comme l’une des plus grandes légendes du jazz, demeurent finalement très peu connus du grand public. Elle s’éteint en 1959, à seulement quarante-quatre ans. Une dizaine d’années après sa mort, Linda Lipnack Kuehl entreprend l’écriture de sa biographie. La journaliste meurt dans des conditions mystérieuses et les cassettes d’interviews effectuées au cours de ses recherches disparaissent également. Lorsqu’on lui demande de choisir une personnalité du monde de la musique pour tourner un documentaire à son sujet, Lady Day vient spontanément à l’esprit de James Erskine. Fasciné par ses talents artistiques et son histoire extraordinaire, ce dernier avait lu des rumeurs à propos des enregistrements disparus sur des sites de fans. À l’aide du producteur Barry Clark Ewers, il parvient à les retrouver chez un collectionneur du New Jersey, qui détenait aussi un manuscrit de la biographie jamais publiée. Postérieurement à un long travail de récupération audio des bandes qui n’avaient pas été écoutées depuis plus de quarante ans, l’équipe du long-métrage récolte des performances filmées de la chanteuse dans des archives du monde entier. Billie se structure donc autour de ces images de concerts et des entretiens enregistrés par Linda Lipnack Kuehl.

Afin de les rendre le plus vivantes possible, la colorisation des clichés et des bobines s’impose. L’idée n’était pas simplement de colorier le matériel d’archives, mais bien de redonner vie à cette période et aux lieux par lesquels est passée la chanteuse mythique. Cette mission artistiquement et techniquement exigeante est confiée à la coloriste Marina Amaral, dont le livre The Colour of Time, dédié à redonner des couleurs à des photos datant de 1850-1960, est une référence dans ce domaine.

Ici, son travail de colorisation exceptionnel ancre une personnalité majeure du blues et du jazz dans son époque tout en lui donnant une résonance contemporaine. Si le documentaire vise plutôt à lever le voile sur le vécu et la personnalité d’une célébrité de la musique, ses performances font partie intégrante de ce qu’elle était.

Née Eleanora Harris Fagan, elle fût marquée dans son enfance par les placements en maison de redressement pour les jeunes noirs, les abus sexuels et la prostitution à laquelle elle a été obligée de s’adonner dès l’âge de treize ans, ce qui lui valut un séjour en prison. À sa sortie, elle commence presque aussitôt à chanter dans des cabarets new-yorkais. C’est à ce moment qu’elle devient Billie Holiday. « Billie » en hommage à Billie Dove, son actrice préférée de cinéma muet. Pour son nom de scène, elle prend le patronyme de son père qui ne l’a jamais reconnue. À dix-huit ans, elle est repérée par un producteur de la maison de disque Columbia. En dépit de son succès et son immense talent, sa carrière est ponctuée par ses dépendances diverses, des persécutions de la part du FBI, ainsi que par les abus de plusieurs maris et managers.

Et c’est pour cela qu’inclurent des séquences de ses concerts est essentielle pour dresser ce excellent portrait. Dans ses intonations, ses expressions et sa gestuelle, on retrouve l’expression d’une vie riche en expériences et émotions, avec ses hauts et ses bas.