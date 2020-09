Le 73e Festival de Cannes se tiendra finalement entre le mardi 27 et le jeudi 29 octobre 2020 à l’occasion d’une édition spéciale revisitée et ouverte au public.

« On l’espérait, c’est décidé, le festival sera présent sur la Croisette en cette année 2020 si particulière » annoncent les organisateurs du prestigieux événement cinématographique dans un communiqué officiel. Cannes aura donc bien lieu cette année, sous une forme réduite et particulière.

Pour rappel, une liste de films faisant partie de la « sélection officielle 2020 » avait vu le jour suite à l’annulation de cette 73e édition en mai dernier, permettant ainsi à cinquante-six œuvres d’être labellisées Cannes 2020.

Organisée en collaboration avec la Mairie de Cannes, cette édition exceptionnelle aura lieu au sein de l’emblématique Palais des Festivals et des Congrès et diffusera quatre films de la sélection officielle Cannes 2020.

Pour Thierry Frémaux, délégué général du festival, il s’agit là d’un « condensé du bonheur d’être à Cannes que nous allons vivre tous ensemble en octobre ! ».

C’est Un Triomphe, réalisé par Emmanuel Courcol et avec Kad Merad en tête d’affiche, qui ouvrira les festivités. Parmi les autres œuvres projetées, nous pourrons découvrir As aga Kuru (True Mothers) de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase, le récemment récompensé à San Sebastian Beginning (Au commencement) de Dea Kulumbegashvili, et enfin Les Deux Alfred de Bruno Podalydès qui viendra clôturer cet événement et accueillera l’équipe du film ainsi que l’actrice principale Sandrine Kiberlain sur le tapis rouge.

Les courts métrages sélectionnés en compétition et les films d’école de la Cinéfondation seront également projetés dans l’auditorium Louis Lumière et seront récompensés par un jury, dont la composition sera dévoilée prochainement. Les autres prix classiques tels que la Palme d’or ne seront en revanche pas remis cette année.

L’organisation de cette mini-manifestation est pour le maire de Cannes, David Linsard, l’occasion de « marquer la combativité de la ville en faveur de la filière événementielle ». « Cannes 2020 au Palais des Festivals et des Congrès, c’est faire la démonstration sanitaire, culturelle et économique de notre capacité à accueillir les évènements les plus réputés, dont le plus célèbre et rayonnant : le Festival de Cannes. » ajoute t-il.

Une belle transition donc, en attendant de retrouver le très réputé festival pour sa 74e édition du 11 au 22 mai prochain.

Olivia Daëron-Precy