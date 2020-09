Pour ses premiers pas au cinéma, Cooper Hoffman, le fils du célèbre acteur décédé en 2014 à l’âge de 46 ans, décroche le rôle principal du nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui mettra également en vedette Bradley Cooper et Benny Safdie.

Le prochain film du cinéaste nord-américain, dont le titre reste encore inconnu, aura pour thème principal le passage à l’âge adulte. L’intrigue s’ancrera en 1970, au cœur de San Fernando Valley, et suivra un jeune homme de dix-sept ans rêvant de percer à Hollywood. À la manière de Magnolia, le film comportera plusieurs narrations.

C’est vers le fils aîné de son acteur fétiche, Philip Seymour Hoffman, oscarisé pour Truman Capote en 2005, que s’est tourné Paul Thomas Anderson pour incarner le rôle principal, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

De Boogie Nights à The Master, en passant par Magnolia, Punch-Drunk-Love et Hard Eight, Philip Seymour Hoffman avait en effet prêté ses traits à beaucoup de ses personnages.

Ce rôle marquera ainsi les débuts au cinéma de Cooper Hoffman, âgé de dix-sept ans, mais aussi ceux de la chanteuse et compositrice Alana Haim, pour qui Anderson a déjà réalisé plusieurs vidéoclips, comme Summer Girl et Little of Your Love.

L’acteur Bradley Cooper (A star si born, Happiness Therapy), dont les photos de sa métamorphose pour le tournage ont récemment été publiées, et le réalisateur Benny Safdie (Good Time, Uncut Gems), rejoignent également la distribution. Ce dernier campera un politicien inspiré par Joel Wachs, un membre du L.A City Council.

En plus du scénario et de la réalisation, Paul Thomas Anderson assurera également la production du film via sa propre société Ghoulardi Film Company, aux côtés de Sarah Murphy.

Le projet, initialement développé par Focus Feature avant d’être repris par la MGM, est actuellement en tournage en Californie et devrait donc voir le jour en 2021.

Olivia Daëron-Precy

