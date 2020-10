La réalisatrice Patty Jenkins et la star Gal Gadot se prêtent à nouveau main-forte pour un biopic historique de la reine d’Egypte sous le label Paramount Pictures.

Le tandem Gal Godot et Patty Jenkins, derrière Wonder Woman, feront à nouveau équipe pour une épopée sur l’une des souveraines les plus complexes de l’Histoire, immortalisée par Elizabeth Taylor dans le classique de 1963.

Selon Deadline, l’accord de ce scénario a été conclu le week-end du 10 octobre. Paramount a remporté la mise lors d’une vente aux enchères qui mettait en concurrence Universal, Warner Bros., Netflix et Apple.

Ce projet sera écrit par Laeta Kalogridis, entre autres derrière l’épopée Alexander d’Oliver Stone, et produit par Charles Roven d’Atlas Entertainment, aux côtés de Gal Gadot et Jaron Varsano de Pilot Wave Motion Pictures. Cette nouvelle version, avec la star israélienne en tête d’affiche, aurait obtenu l’aval d’un « planning accéléré ». Kalogridis s’est dit prête à commencer à écrire ce projet à gros budget pour une sortie en salle le plus rapidement possible.

Comme l’indique The Playlist, il sera intéressant de découvrir une version cinématographique de Cléopâtre dirigée par des femmes, puisque cette épopée a longtemps été racontée par des hommes. Parmi les nombreuses adaptations, on retient essentiellement Cecile B. DeMille avec Claudette Colbert en 1934, et surtout, la superproduction de Joseph Mankiewicz, lauréate de quatre Oscars et grand succès au box-office, qui a failli mettre la 20th Century Fox sur la paille.

Hollywood a longtemps tenté de relancer l’histoire épique de cette reine d’Egypte, notamment avec le projet de Sony Pictures, produit par Amy Pascal et Scott Rudin, basé sur la biographie de Stacy Schiff, Cleopatra: A Life, avec Angelina Jolie attachée pendant un temps.

Plusieurs cinéastes ont été envisagés, comme James Cameron, Paul Greengrass, David Fincher et le dernier en date, Denis Villeneuve en 2017. Plusieurs scénaristes ont également travaillé sur le scénario, tels David Scarpa et Brian Helgeland, ainsi qu’Eric Roth pour une réécriture récente. Tout n’est donc pas encore terminé manifestement pour cette version.

En attendant que tout se concrétise, on retrouvera Patty Jenkins et Gal Gadot pour le nouvel opus de la mythique super-héroïne de DC Comics, Wonder Woman 1984, dont la date de sortie dans les salles françaises a été reportée au 30 décembre prochain à cause de la pandémie du Covid-19.