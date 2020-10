HBO prépare un remake en série de Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman. Jessica Chastain et Oscar Isaac sont annoncés comme le couple vedette.

Le projet avait été annoncé cet été. La chaîne HBO déclarait s’attaquer à un monument de la télévision suédoise, la minisérie Scènes de la vie conjugale (Scener ur ett äktenskap) de l’immense Ingmar Bergman. L’auteur de Cris et chuchotements analysait en 1973 les rapports d’un couple sur vingt ans de vie commune, entre mariage, infidélité, divorce.

Une œuvre tourmentée inspirée de sa propre vie, notamment sa relation avec l’actrice principale Liv Ullman. Pour l’exploitation internationale, le feuilleton fut remonté en version cinéma dans un montage de 167 minutes. C’est sous ce format qu’on le connaît généralement en France.

Si Oscar Isaac faisait partie du casting dès les premières annonces, sa partenaire vient de changer. Initialement prévue, Michelle Williams, actrice de My week with Marilyn ou encore Suite Française, s’est retirée pour des raison de planning, nous apprend Deadline. Sa remplaçante n’est pas du second choix : la grande Jessica Chastain.

À priori, un couple idéal. Isaac et Chastain se connaissent depuis leur formation à l’école Julliard. De grands amis à la ville, ce ne sera pas la première fois qu’ils sont mari et femme à l’écran. Le thriller de JC Chandor A Most Violent Year les avaient déjà unis par les liens du mariage.

Hagai Levi, auteur israélien connu pour les séries Our boys et The affair, aura la lourde tâche de succéder à Bergman en personne. Il sera le scénariste, réalisateur et producteur principal de la série. La production se fera par les sociétés Media Res et Endeavor content.

Un projet ambitieux qui défie les cinéphiles les plus exigeants. Entretemps, Chastain est attendue dans le film d’espionnage The 355 et dans le biopic sur la chanteuse country Tammy Wynette. Isaac lui sera visible dans Dune de Denis Villeneuve.