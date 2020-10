Résumé : Au royaume de l’image, le cinéma n’échappe pas aux clichés. Il reste que ces oppositions se sont constituées historiquement et la première partie de cette recherche s’attache à reconstituer leur genèse à travers une étude localisée, sur la ville de Rouen, centrée sur les métiers de distributeurs et d’exploitants. Relativement peu connus, les distributeurs et exploitants occupent pourtant une place centrale dans la « chaîne filmique » ainsi que dans l’activation des oppositions précédemment évoquées.

♥♥♥♥ ♥

La récente et toujours actuelle crise sanitaire a permis au grand public de se familiariser avec certains termes plus familiers des cinéphiles : exploitation, distribution, et programmation, autant de secteurs touchés par la crise et qui sont essentiels à l’existence d’un film en salle. La parution de cette étude signée par Marina Fosse, sociologue spécialisée dans le domaine de la culture et des arts, relève donc d’une actualité qui se voit joliment replacée dans une perspective historique élargie. Spécialisation oblige, l’ouvrage s’adresse principalement à un lectorat averti. Si l’auteure prend soin d’expliciter clairement les ambitions de sa recherche ainsi que sa méthodologie au cours d’un long chapitre introductif, c’est l’exactitude qui prime sur la vulgarisation scientifique. Fosse opte ainsi pour deux approches concomitantes relevant de deux types de travail différents : un éclairage historique qui résulte de la consultation approfondie d’archives, et le dégagement d’un état des lieux contemporain, fruit d’une véritable enquête de terrain. Dans un cas comme dans l’autre, la qualité prime, assurant une exploration approfondie des secteurs envisagés. De l’industrialisation et de la commercialisation des premiers appareils de captation et de projection au basculement opéré par le numérique, l’auteure analyse finement l’impact de l’évolution technologique sur les différentes professions en lien avec la représentation des films. Les entretiens réalisés avec des professionnels de la profession permettent quant à eux de décrire la réalité d’un travail marqué par la diversité, les mutations et une constante nécessité d’adaptation. Replacées dans le contexte actuel, ces problématiques et notions (indépendance, passion, uniformisation) affirment la pertinence de cette étude qui intéressera autant le sociologue que le cinéphile soucieux de mieux comprendre les mécanismes de l’institution cinématographique de son pays. Du côté des annexes, une large bibliographie (à l’intérieur de laquelle manque tout de même la mention de certains spécialistes, à l’instar du prolixe Claude Forest) souligne le caractère novateur de la recherche, même si l’on peut regretter l’absence d’un glossaire qui aurait favorisé la pédagogie d’une réflexion qui bénéficie malgré tout d’une grande clarté théorique.