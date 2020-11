Résumé : Constat fait de l’absence de pensée théorique du cinéma contemporain et de l’effacement de la cinéphilie, que nous reste-t-il pour penser ce que l’on persiste à appeler le septième art? Penser, c’est-à-dire donner du sens aux pratiques des réalisateurs, dépasser la fragmentation et la dépersonnalisation de leur oeuvre dans l’industrie des flux numériques… et justifier aussi qu’on puisse encore résister à l’attraction des plateformes au nom d’un cinéma indépendant et libre, avec l’éthique et les fins qui lui sont propres.

♥♥♥♥ ♥

Publié en octobre, ce « tract Gallimard » rédigé par le réalisateur français Olivier Assayas (qui fut par ailleurs critique aux Cahiers du cinéma de 1980 à 1985) répond aux prérogatives de son format. Concis et précis mais tout autant profus, le texte invite au débat et interroge l’actualité de son objet d’étude. Soit le cinéma dont les enjeux contemporains se sont encore récemment complexifiés avec les rebondissements de la crise sanitaire. C’est pourtant moins la situation économique en elle-même que convoque Assayas que l’éclatement subi par les sphères de la cinéphilie et de la théorie à l’ère de l’académisation des savoirs cinématographiques et de la démocratisation de l’accès aux films proposée par Internet. Ces nouvelles pratiques sont tour à tour interrogées selon leurs hypothétiques promesses d’ouverture et leurs inhérentes limites qui pointent du doigt certains écarts. Le ton pamphlétaire ne manque pas d’intérêt, le réalisateur n’hésitant pas à lancer quelques pavés dans la mare. Les ondes laissées par ces entrées en matière restent cependant sujettes à caution. Si on rejoint sans mal l’opinion d’Assayas concernant la situation du cinéma américain grand public, ainsi que ses doutes quant aux réelles motivations auteuristes des plateformes VOD (Netflix en tête), on reste plus circonspects face à son attaque de l’introduction du cinéma à l’Université. Se tenant judicieusement à distance des anciennes prophéties annonçant la mort du cinéma, le cinéaste n’hésite pas à décrier la disparition de son champ théorique (Gilles Deleuze en serait le dernier des représentants). On rappellera alors que la rencontre avec Bergman, Antonioni, Wilder, Ford, ou Truffaut, avec leurs images et leurs propos, prend souvent forme sur les bancs des amphithéâtres en même temps que dans les salles des cinémathèques. Loin de mettre en cause la réflexion d’Assayas, cette remarque tend à prouver la vitalité de sa prose qui attend de son lecteur la formulation d’une réponse. C’est ici sans doute que réside la plus grande force de ce texte : entamer un dialogue à l’heure où le suspense (de la création, de la pensée) n’a jamais été aussi sensible. On ne referme donc pas totalement ce Temps présent que raconte Assayas. La lecture finie, celle-ci attend d’être reprise, commentée, et approfondie par les constats d’un environnement auxquels l’auteur nous invite à prendre conscience.