Spyglass Media Group prépare un remake de Short Circuit, comédie de science-fiction familiale des années 80. Les scénaristes Eduardo Cisnero et Jason Shuman sont chargés d’apporter une touche latino-américaine à cette version.

Johnny 5 est un des robots les plus attachants du septième art. Il descend d’une longue lignée d’androïde incluant Robby le robot de Planète interdite, Gort du Jour où la terre s’arrêta, ou encore les plus connus R2D2 et C3PO de la saga Star Wars.

Il est né dans les années 80, à la suite du succès de E.T. de Steven Spielberg qui lança la mode de la science-fiction familiale. Sa première apparition se fait en 1986 dans Short Circuit de John Badham, le réalisateur de La fièvre du samedi soir et WarGames. Il reviendra dans une suite intitulée Appelez-moi Johnny 5 en 1988.

Numéro 5 est un robot militaire de la gamme S.A.I.N.T conçu pour le combat. Mais, frappé par la foudre, il développe une conscience. Déboussolé, il fuit ses créateurs pour trouver refuge auprès d’une jeune écologiste qui le prend pour un alien. Mais l’armée ne va pas le laisser s’en tirer ainsi.

Les films ont été des succès en leur temps avant de sombrer un peu dans l’oubli. On retrouve cependant ça et là le souvenir encore vivant de Johnny 5, notamment dans le design de son petit frère, Wall-E.

Un premier projet de remake fut évoqué dès 2008 par Dimension Films, mais n’a pas abouti. C’est aujourd’hui Spyglass Media Group qui reprend l’affaire en main, avec pour ambition de toucher un nouveau public, d’après Deadline. La société a en effet engagé Eudardo Cisnero et son comparse Jason Shuman pour apporter des éléments « latins » au projet. Cisnero est un scénariste mexicain connu pour les comédies Ni repris ni échangé de Eugenio Derbez et Half Brothers de Luke Greenfield.

La production échoie à James Vanderbilt, Paul Neinstein et William Sherak pour Project X Enternainment, en collaboration avec John W. Hyde et Terissa Kelton pour Rehab Enternainment. Peter Oillataguerre et Chris Stone supervisent le tout pour Spyglass.

Project X et Spyglass sont également en train de travailler à la résurrection d’une autre franchise moins familiale. Leur reboot de Scream est attendu pour janvier 2022, sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick.

Raphaël Mussard