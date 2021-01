Taron Egerton et Paul Walter Hauser seront les rôles principaux de la prochaine série commandée par Apple, intitulée In With the Devil.

Il s’agit de l’adaptation du livre In with the devil : A fallen Hero, A serial Killer, and a serious bargain for redemption, coécrit par James Keene et Hillel Levin. Le roman raconte l’histoire vraie de James Keene, jeune footballeur promis à un grand avenir, devenu dealer malgré lui et incarcéré pendant dix ans.

En échange de sa liberté, il se voit proposer un dangereux dilemme. Il doit soutirer des aveux à son codétenu, un serial killer présumé. Selon Variety, In With the Devil explore la relation intime entre les deux personnages et leur cheminement vers la rédemption, si la vraie rédemption existe. Et si tel est le cas, à quel prix.

Taron Egerton, récompensé d’un Golden Globe pour son interprétation d’Elton John dans Rocketman en 2019 et vu dans Kingsman : Services Secrets et sa suite Kingsman : le cercle d’or, interprétera James Keene. Il tourne actuellement Tetris pour Apple sous la direction de Jon S. Baird (Stan et Ollie), produit par Mathew Vaughan.

Paul Walter Hauser, remarqué pour sa performance dans Le cas Richard Jewell en 2020, jouera son compagnon de cellule. Il sera prochainement le Horace du Cruella de Disney. Il a également tourné dans des séries populaires, comme Kingdom et Cobra Kai pour Netflix.

L’écriture est confiée à Dennis Lehane, auteur de Mystic River, Gone Baby Gone ou encore Shutter Island, tous trois adaptés au cinéma avec succès, respectivement par Sean Penn, David Fincher, Martin Scorsese. Il sera également producteur aux côtés de Bradley Thomas, Ryan et Dan Friedkin d’Imperative Entertainment.

À la réalisation, on retrouve le Belge Michaël R. Roskam, nommé aux Oscars pour son film indépendant Bullhead en 2011. Il retrouve ici pour l’occasion Dennis Lehane avec lequel il avait travaillé pour l’adaptation de Quand vient la nuit, sortie en 2014, et qui a connu un bel accueil dans les salles.

La date de démarrage du tournage de In With the Devil reste encore inconnue.

Lydie Hans