Résumé : Dans les années trente, un jeune entrepreneur autodidacte, Joseph Rytmann, ouvre dans ce XIVe arrondissement de Paris ses deux premiers cinémas : le Théâtre de Montrouge, au carrefour Alésia, et le Miramar, face à la gare de Montparnasse. Rytmann, l’aventure d’un exploitant de cinémas à Montparnasse retrace le destin exceptionnel d’un homme de cinéma qui assura dans ses salles l’exclusivité sur la Rive gauche des grands succès commerciaux durant les Trente Glorieuses. Avec ses documents historiques inédits et son reportage photo au cœur des salles de quartier, les auteurs nous offrent un passionnant voyage vintage et cinématographique dans un Montparnasse en perpétuelle mutation.

♥♥♥♥ ♥

Le silence qui s’est récemment emparé des salles de cinéma confère une dimension toute particulière à cet ouvrage consacré à l’exploitation Rytmann. En accord avec la collection « Salles de cinéma », le texte d’Axel Huyghe, créateur du site salles-cinema.com et grand passionné par l’architecture et l’histoire des cinémas, se veut une présentation claire et rigoureuse de son objet d’étude. La chronologie qui détermine l’ordre de la rédaction offre ainsi une traversée historique de l’exploitation cinématographique française, de ses réussites aux moments qui entravèrent la bonne continuité de son cours. Huyghe signale d’abord la sagacité de Joseph Rytmann qui comprit tôt le rôle joué par l’environnement topographique dans la réussite financière de son secteur. Ainsi du cinéma le Miramar qui profite du brassage généré par le carrefour Montparnasse pour attirer le public dans ses salles. Mais au-delà de la réussite individuelle du génial entrepreneur, son parcours éclaire les contre-coups imposés par l’Histoire française. Originaire d’une famille juive de Minsk, Joseph Rytmann subit de plein fouet la politique antisémite du Gouvernement de Vichy, déléguant son pouvoir avant de revenir à Paris pour reprendre en main un Empire qu’il continuera de développer avant de le léguer à sa fille, Benjamine Rytmann-Radwanski. Exemplaire, la carrière de Rytmann permet d’explorer certaines spécificités cinématographiques propre au secteur de l’exploitation. Ainsi de la controverse des 25 images par seconde qui permit au cinéma le Bretagne d’ajouter une séance supplémentaire de Casino (Martin Scorsese, 1995) à son programme de l’après-midi. La richesse du texte s’accompagne d’un travail de mise en page soigné. Les belles photographies d’Arnaud Chapuy profitent du large espace qui leur a été allouées pour faire découvrir les caractéristiques architecturales des différentes salles de l’exploitation Rytmann. Face à ces images, le lecteur ressentira sans doute une impatience, attendant de pouvoir arpenter à nouveau les couloirs moquettés et les allées sinueuses de ces lieux où l’imaginaire côtoie le familier.