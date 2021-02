Résumé : Scénariste star (les séries À la Maison-Blanche (The West Wing) et The Newsroom, les films Des hommes d’honneur et The Social Network), dramaturge à succès et depuis peu réalisateur (Le Grand Jeu en 2017, et The Trial of the Chicago 7 en cette fin d’année 2020), Aaron Sorkin collectionne les honneurs et les récompenses. Ce livre, le premier en français qui lui est consacré, se veut à la fois une biographie et une analyse de son style, volubile, omniscient, inspiré par les comédies américaines des années 30 et 40. Depuis William Shakespeare jusqu’aux films de Frank Capra, ses influences sont multiples et transversales. Tentons de les cerner en compagnie de Jed Bartlet, de Mark Zuckerberg, de Mackenzie McHale et de Molly Bloom.

♥♥♥♥♥

La première singularité de cet ouvrage tient à son objet d’étude. En choisissant de se focaliser sur la figure du scénariste Aaron Sorkin, Mathieu Demaure, journaliste spécialisé dans le cinéma, met en lumière un collaborateur de création essentiel mais bien souvent oublié au sein des monographies et études consacrées aux réalisateurs. Pas étonnant alors que l’auteur ait privilégié l’œuvre télévisuelle de Sorkin, au regard de l’importance tenue par l’écriture dramaturgique dans la construction des séries. Sports Night, À la Maison-Blanche, Studio 60 on the Sunset Strip et The Newsroom constituent donc le coeur de cette étude, même si Demaure prend soin d’inclure certaines productions cinématographiques de Sorkin (La Guerre selon Charlie Wilson ; The Social Network ; Steve Jobs ; Le Grand jeu et Les Sept de Chicago qu’il a lui-même réalisés) dont la mention permet d’approfondir ou de justifier certaines de ses pistes d’interprétation. Tout en revenant sur les grands moments de la carrière de Sorkin, sur le petit et le grand écrans mais aussi sur les planches de Broadway, l’auteur étudie les grands axes thématiques et stylistiques de son écriture. Du rejet de l’intrigue et d’Internet au goût des mots en passant par la relation entre les sphères de la famille et du travail ou la relativité des faits rapportés, Demaure propose une analyse stimulante servie par une extrême précision. La citation de répliques permet à la fois d’illustrer ses propos et de goûter à la prose mordante du scénariste, tandis que le recours à des tableaux statistiques assure à son ouvrage la viabilité de l’analyse comparative et permet d’éclairer les références cinéphiliques du scénariste. Le ton journalistique qui marque majoritairement l’écriture offre à l’étude les dimensions d’un authentique récit qui captive et approfondit le plaisir pris à la lecture. Au-delà du seul cas Sorkin, on prend alors conscience que l’ouvrage se pose comme un modèle pour de futures monographies consacrées à l’œuvre de scénaristes. Sans totalement exclure le travail visuel de la mise en scène, Demaure affirme la possibilité d’un changement de perspective hautement stimulant et dont on espère voir de prochaines mises en pratique.